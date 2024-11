El Museo de Arte Islámico expone las tradiciones artísticas islámicas de Marruecos

- El Museo de Arte Islámico presenta una exposición destacada que estudia las tradiciones artísticas islámicas de Marruecos

DOHA, Qatar, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Museo de Arte Islámico (MIA) presentó Esplendores del Atlas: un viaje a través del patrimonio de Marruecos, que se podrá visitar hasta el 8 de marzo de 2025. Organizada como parte del Año de la Cultura Qatar-Marruecos 2024, la exposición presenta alrededor de 200 objetos que cuentan una historia multifacética de la historia, la sociedad y las expresiones artísticas de Marruecos, y de cómo siguen animando las culturas de la nación en la actualidad. A la recepción inaugural asistieron Su Excelencia Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, presidenta de los Museos de Qatar y de la iniciativa Años de la Cultura, y la princesa Lalla Hasna de Marruecos.

Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco’s Heritage installation image. Courtesy of Qatar Museums. Qatar-Morocco 2024 Year of Culture

Splendours of the Atlas incluye préstamos de instituciones marroquíes, como la Fundación Nacional de Museos y la Biblioteca Nacional de Rabat, que nunca antes se habían exhibido en Qatar. También se exhiben obras inéditas de las colecciones de los Museos de Qatar, el MIA y el futuro Museo de Lusail. Splendours of the Atlas está comisariada por la doctora Mounia Chekhab-Abudaya, subdirectora de Asuntos Curatoriales del MIA.

Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani comentó: "Somos extraordinariamente afortunados de asociarnos con instituciones de todo Marruecos para nuestro Año de la Cultura Qatar-Marruecos 2024, que ampliará enormemente la capacidad de los qataríes y de quienes viven en Qatar para comprender mejor las grandes tradiciones islámicas de nuestro vecino del norte de África. Nuestro compromiso compartido con la erudición, el descubrimiento científico y la excelencia artística ha creado una base fértil para el rico programa del Año de la Cultura de este año".

Years of Culture encabeza alianzas culturales duraderas entre Qatar y otras naciones. Su objetivo es promover el respeto y el entendimiento entre culturas diversas.

Splendours of the Atlas está organizada temáticamente:

"Rostros de Marruecos: paisajes y sociedad" sumergirá a los visitantes en un mosaico de fotografías de Bruno Barbey, Irving Penn , Lalla Essaydi, Mous Lamrabat y Mounir Raji .

, Lalla Essaydi, Mous Lamrabat y . "El alma de Marruecos: reyes, santos y eruditos" profundiza en la historia dinástica marroquí.

"Hilos de tradición: la maestría artesanal de Marruecos" explora el papel fundamental de la artesanía en las diversas culturas de Marruecos.

"Sonidos tradicionales de Marruecos" presenta instrumentos musicales que se utilizan para crear desde las melodías andaluzas de las ciudades hasta la música gnawa del sur.

La sección final es una oda a la artesanía marroquí contemporánea. Presenta siete obras encargadas al artista marroquí Noureddine Amir, que responden a la artesanía tradicional al tiempo que la reinventan como nuevas obras abstractas que cuelgan del techo de la galería.

