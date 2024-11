イスラム美術館、モロッコのイスラム芸術の伝統を概観する画期的な展覧会を開催

ドーハ(カタール), 2024年11月7日 /PRNewswire/ -- Museum of Islamic Art(イスラム美術館、略称MIA)が「Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco's Heritage(アトラスの輝き:モロッコの遺産を巡る旅)」展を開催しました。期間は2025年3月8日までです。Qatar-Morocco 2024 Year of Culture(カタール-モロッコ2024文化年)の一環として企画されたこの展覧会では、モロッコの歴史、社会、芸術表現、そしてそれらが今なお同国の文化をどのように活気づけているかという多面的な物語を伝える品々が約200点、展示されます。オープニング・レセプションには、カタール博物館長兼Years of Culture(文化年)イニシアチブ委員長であるSheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani氏とモロッコのLalla Hasna王女が出席しました。

「Splendours of the Atlas」の展示内容には、National Foundation of Museums(国立博物館財団)やNational Library of Rabat(ラバト国立図書館)など、モロッコの各機関から貸し出された、カタール初公開の作品が含まれています。カタール博物館、MIA、そして将来のLusail Museum(ルサイル博物館)のコレクションから、これまで未公開の作品も展示されます。「Splendours of the Atlas」のキュレーションを担当したのは、MIA学芸担当副ディレクターのMounia Chekhab-Abudaya博士です。

Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani氏は次のように述べています。「カタール-モロッコ2024文化年にモロッコ全土の諸機関と提携でき、非常に幸運に思います。これにより、カタール人とカタールに住む人々は、北アフリカの同胞であるこの国の偉大なイスラムの伝統をこれまでより深く理解できるようになるでしょう。2か国に共通する、学問、科学的発見、優れた芸術に対する献身的な姿勢が、今年の充実した文化年プログラムの豊かな基盤を築いたのです。」

文化年は、カタールと他の国々の間の長期にわたる文化的パートナーシップの先導役となる取り組みです。文化年の存在意義は、多様な文化の間で尊重と理解を促進することにあります。

「Splendours of the Atlas」はテーマ別に構成されています。

「Faces of Morocco : Landscapes and Society(モロッコの顔:風景と社会)」では、Bruno Barbey氏、Irving Penn氏、Lalla Essaydi氏、Mous Lamrabat氏、Mounir Raji氏による写真が織りなすモザイクの世界に来場者を誘います。

「The Soul of Morocco : Kings, Saints, and Scholars(モロッコの魂:王、聖人、学者)」は、モロッコの王朝の歴史を掘り下げます。

「Threads of Tradition: Morocco's Artisanal Mastery(伝統の撚り糸:モロッコ職人の熟練の技)」では、モロッコのさまざまな文化に存在する工芸品の重要な役割を探ります。

「Traditional Sounds of Morocco(モロッコ伝統の音)」では、各都市のアンダルシア風のメロディーから南部の gnawa (グナワ)音楽まで、あらゆる楽曲の演奏に使われる楽器を紹介します。

最後は、現代のモロッコの職人技を称えるセクションです。ここでは、モロッコの芸術家Noureddine Amir氏による委託作品7点が展示されます。ギャラリーの天井から吊るされた各作品は、伝統的な工芸品の影響を受けながら、新しい抽象芸術作品として再創造されています。

