Next Level Aviation® obtiene un aumento de la línea de crédito de $ 80 millones con PNC Bank

La línea de crédito de capital circulante ampliada se aumentó a $ 75 millones en los EE. UU. y a $ 5 millones adicionales para Next Level Aviation-Ireland, Ltd.

DANIA BEACH, Florida Y DUBLÍN, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), líder mundial en la distribución de materiales utilizables (USM, por sus siglas en inglés) para todos los aviones comerciales Boeing y Airbus y las plataformas de motores a reacción asociados, ha obtenido un aumento de su línea de crédito renovable con PNC Bank para la empresa matriz con sede en EE. UU. de 50 millones de dólares a 75 millones de dólares, así como una línea de crédito adicional de 5 millones de dólares para la filial irlandesa, Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI). Ambas líneas de crédito tienen el potencial de expandirse con el tiempo a medida que NLA y NLAI crecen.

Este aumento significativo de la línea de crédito de capital circulante permitirá a Next Level Aviation® aumentar el inventario de material de servicio, continuar ampliando su presencia geográfica y apoyar la diversificación de NLA a otras líneas de negocio complementarias.

El presidente y director ejecutivo de Next Level Aviation®, Jack Gordon, declaró: "Apreciamos mucho que PNC Bank, una de las mayores instituciones financieras diversificadas de Estados Unidos, tenga confianza en el modelo de negocio global, el equipo de gestión y el rendimiento financiero de Next Level Aviation para aumentar nuestro acceso total al crédito basado en activos en un 60 % en menos de un año de trabajo conjunto, además de ampliar nuestra filial irlandesa, Next Level Aviation-Ireland, Ltd., su primera línea de crédito renovable. Agradecemos de nuevo al equipo de PNC Business Credit por su comercialidad y su enfoque centrado en el cliente y basado en soluciones para nuestra asociación ".

Ray Fernández-Andes, director financiero de Next Level, comentó: "A medida que seguimos creciendo, la naturaleza global del negocio de Next Level Aviation presenta desafíos y oportunidades únicos. El equipo de PNC Business Credit se ha tomado el tiempo para comprender todo esto y ha diseñado soluciones bancarias que preparan a Next Level Aviation® para un éxito continuo en el mercado de accesorios de la aviación comercial ".

ACERCA DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® proveedor acreditado por ASA-100 que cumple con la Circular Consultiva 00-56B de la FAA, que almacena material utilizable (USM) de aviones comerciales y motores a reacción para todas las plataformas de aviones Boeing y Airbus y sus motores a reacción relacionados. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción relacionados, que actualmente constituyen alrededor del 70 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, Next Level Aviation® se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material utilizable para aviones comerciales/motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

