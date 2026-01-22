TECNIMONT (MAIRE) INGRESA AL MERCADO DE GNL A TRAVÉS DE UN ACUERDO ESTRATÉGICO CON ARGENT LNG EN EE. UU. PARA DESARROLLAR UNA INSTALACIÓN DE EXPORTACIÓN DE GNL UBICADO EN LUISIANA

TECNIMONT firmó un documento de entendimiento para participar como proveedor de servicios de ingeniería integrados en el desarrollo del innovador proyecto de GNL de 25 MTPA de Argent LNG, localizado en Luisiana, Estados Unidos

TECNIMONT aprovechará su demostrada capacidad para integrar tecnologías avanzadas de fabricantes originales de equipos (OEM) en ingeniería, permisos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) y desarrollo de diseño e ingeniería (FEED), para lo que se espera que los contratos se completen pronto

La colaboración representa una plataforma para la innovación, que vincula la experiencia italiana y estadounidense para construir infraestructuras de GNL que sean resilientes, escalables y repetibles

MILÁN, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- MAIRE (Milán: MAIRE) anuncia que TECNIMONT S.p.A. firmó un documento de entendimiento con Argent LNG, LLC ("Argent LNG"), lo que marca la entrada estratégica de TECNIMONT en el mercado a nivel mundial de GNL. El documento de entendimiento sienta las bases para que TECNIMONT participe en el desarrollo del proyecto de instalación de exportación de GNL de Argent, ubicado en Port Fourchon, Luisiana, uno de los centros energéticos estratégicamente más resilientes a huracanes en Estados Unidos.

Este marco estratégico representa el primer paso operativo de TECNIMONT en el segmento de exportación de GNL, un área de negocio identificada entre los motores de crecimiento de la unidad de negocio de Ingeniería y Construcción Integrada (IE&CS) de MAIRE.

TECNIMONT y Argent LNG establecen con esto un alineamiento a largo plazo entre la ingeniería y el desarrollo del proyecto a medida que avanzan los permisos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), Diseño e Ingeniería (FEED), por lo que se espera que los contratos se completen pronto, con el fin de respaldar la decisión final de inversión.

La plataforma modular Argent LNG y TECNIMONT está diseñada para ser totalmente replicable, escalable y financiable, lo que permite responder de forma rápida y predecible a la demanda mundial de GNL. Cada módulo ha sido optimizado para facilitar su construcción, transportabilidad e integración con tecnologías probadas de fabricantes originales de equipos (OEM). De hecho, la plataforma Argent LNG ha sido diseñada en torno a soluciones modulares de líderes tecnológicos reconocidos a nivel mundial. Este enfoque integrado tiene como objetivo mejorar la certeza de la ejecución, reducir el riesgo en la interfaz y respaldar un camino disciplinado hacia la decisión final de inversión.

La colaboración ofrece una solución verdaderamente financiable y repetible que puede implementarse en múltiples proyectos y geografías, al establecer un nuevo estándar mundial para la infraestructura modular de GNL.

Este logro representa una prueba más de la capacidad de TECNIMONT para ofrecer desarrollo disciplinado, ejecución de ingeniería precisa e integración de tecnologías OEM como Baker Hughes.

Alessandro Bernini, director ejecutivo de MAIRE, comentó: "Estamos sumamente orgullosos y entusiasmados de iniciar este proyecto innovador. Esta colaboración con Argent LNG no solo fortalece nuestra presencia en EE. UU. sino que también abre un nuevo mercado para el Grupo, gracias a las reconocidas capacidades de TECNIMONT en el enfoque modularizado y su flexibilidad para adaptarse a nuevas oportunidades desafiantes.

Jonathan Bass, fundador y presidente ejecutivo de Argent LNG, comentó: "Este acuerdo preliminar representa un alineamiento significativo entre capital, ingeniería y ejecución. Contratar a una organización de ingeniería mundial de primer nivel en esta etapa pone de relieve la seriedad, la disciplina y la visión a largo plazo detrás de la plataforma Argent LNG. Nuestro objetivo es construir un proyecto que cumpla con los más altos estándares de excelencia técnica, credibilidad regulatoria y eficiencia de capital".

MAIRE S.p.A. es un grupo líder en tecnología e ingeniería enfocado en impulsar la Transición Energética. Brindamos soluciones integradas de E&C para el mercado downstream y soluciones tecnológicas sustentables a través de tres líneas de negocio: fertilizantes sustentables y combustibles basados en nitrógeno, vectores de energía bajos en carbono y soluciones circulares. Con operaciones en 50 países, MAIRE emplea aproximadamente 10.500 personas, con el apoyo de alrededor de 50.000 profesionales involucrados en sus proyectos en todo el mundo. MAIRE cotiza en la Bolsa de Milán (ticker "MAIRE"). Para más información, visite: www.groupmaire.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2783141/Maire_Logo.jpg

FUENTE MAIRE S.p.A.