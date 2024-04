Nobu Hospitality logra un hito: presentar el hotel número 40

El segundo hotel de Nobu en Vietnam abrirá en Ho Chi Minh

NUEVA YORK, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- En una colaboración continua con Viet Capital Real Estate (VCRE) y Nobu Hospitality, la marca líder en estilo de vida de lujo e icónica marca de hoteles, restaurantes y residencias, anuncia el próximo Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh. Esto marca el40º hotel de la marca y la segunda apertura en Vietnam, tras el anuncio de Nobu Hotel, Restaurant y Residences Danang, el primer proyecto residencial de Nobu en el sudeste asiático.

Situado en el corazón del histórico distrito 1 de Ho Chi Minh, el Nobu Ho Chi Minh Hotel and Restaurant conecta directamente con los principales lugares de interés, tiendas, restaurantes y complejos de entretenimiento de la ciudad. El impresionante complejo de uso mixto de 40 pisos, actualmente en construcción, abarcará un espacio de oficinas de clase A y el Nobu Hotel and Restaurant. El hotel, situado en los pisos superiores, contará con 135 habitaciones y suites bien equipadas, una piscina en la azotea, un gimnasio de última generación y el famoso restaurante Nobu en elséptimo piso. La torre, que abrirá sus puertas en 2026, ofrecerá unas vistas impresionantes de la ciudad y del río Saigón. Además, VCRE también está logrando avances significativos en el proyecto Nobu Hotel, Restaurant, and Residences en Danang.

Trevor Horwell, CEO de Nobu Hospitality, afirma: "Estamos encantados de anunciar nuestra segunda propiedad en Vietnam y estamos ansiosos por profundizar nuestra asociación con VCRE al presentar Nobu Hotel y el restaurante Ho Chi Minh, junto con nuestro previamente anunciado Nobu Hotel and Residences Danang, nuestras residencias inaugurales en Asia. Celebramos nuestro hotel número 40 y expresamos nuestra sincera gratitud por el apoyo y la confianza inquebrantables de nuestros equipos y socios. Juntos, hemos logrado este hito notable".

Vo Thanh Lam, director ejecutivo de Viet Capital Real Estate, agrega: "Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh marca una vez más la cooperación sostenible entre VCRE y Nobu Hospitality después de anunciar el proyecto Nobu Danang en 2023. Nobu Hospitality se ha convertido en un icono mundial del estilo de vida, aportando una arquitectura única y una cocina innovadora cuando Nobu aparece en cualquier ciudad del mundo. Al venir a Ho Chi Minh, una ciudad económica y dinámica con un enorme potencial, VCRE cree que Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh es el destino perfecto, que ofrece experiencias hoteleras y culinarias de nivel de élite".

El grupo Nobu ha experimentado un tremendo crecimiento desde su creación en 1994, expandiéndose a una cartera que incluye 40 hoteles, 76 restaurantes y 12 residencias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388116/V03_NB_Facade_Hero_Danang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388117/VIEW_01_SOUTH_APPROACH_HO_CHI_MINH.jpg

FUENTE Nobu Hospitality