Nobu Hospitality erreicht einen Meilenstein: Enthüllung des 40. Hotels

Das zweite Hotel von Nobu in Vietnam wird in Ho Chi Minh eröffnet

NEW YORK, 16. April 2024 /PRNewswire/ -- In einer fortlaufenden Zusammenarbeit mit Viet Capital Real Estate (VCRE) und kündigt Nobu Hospitality, die führende Luxus-Lifestyle- und Kultmarke für Hotels, Restaurants und Residenzen, das kommende Nobu Hotel und Restaurant Ho Chi Minh an. Dies ist das 40. Hotel der Marke und die zweite Eröffnung in Vietnam nach der Ankündigung des Nobu Hotel, Restaurant und Residences Danang - dem ersten Nobu Wohnprojekt in Südostasien.

Das Nobu Ho Chi Minh Hotel und Restaurant liegt im Herzen von Ho Chi Minhs historischem Bezirk 1 und bietet eine direkte Verbindung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltungskomplexen der Stadt. Der beeindruckende 40-stöckige Mischnutzungskomplex, der sich derzeit im Bau befindet, wird Büroflächen der Klasse A sowie das Nobu Hotel und Restaurant umfassen. Das in den oberen Etagen gelegene Hotel wird 135 gut ausgestattete Gästezimmer und Suiten, einen Swimmingpool auf dem Dach, einen hochmodernen Fitnessbereich und das renommierte Restaurant Nobu auf der 7 Etage bieten. Der Turm, der 2026 eröffnet werden soll, wird einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und den Saigon River bieten. Darüber hinaus macht VCRE auch große Fortschritte bei dem Projekt Nobu Hotel, Restaurant und Residences in Danang.

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, "Wir sind begeistert, unser zweites Haus in Vietnam anzukündigen und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit VCRE zu vertiefen, indem wir das Nobu Hotel und Restaurant Ho Chi Minh neben unserem bereits angekündigten Nobu Hotel und Residences Danang - unseren ersten Residenzen in Asien - einführen. Wir feiern unser 40. Hotel und bedanken uns ganz herzlich für die unermüdliche Unterstützung und das Vertrauen unserer Teams und Partner. Gemeinsam haben wir diesen bemerkenswerten Meilenstein erreicht".

Vo Thanh Lam, Chief Executive Officer von Viet Capital Real Estate, fügt hinzu: "Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh markiert einmal mehr die nachhaltige Zusammenarbeit zwischen VCRE und Nobu Hospitality nach der Ankündigung des Nobu Danang Projekts im Jahr 2023. Nobu Hospitality hat sich zu einer globalen Lifestyle-Ikone entwickelt, die in jeder Stadt der Welt mit einzigartiger Architektur und innovativer Küche aufwartet, wenn Nobu auftritt. In Ho-Chi-Minh, einer wirtschaftlichen und dynamischen Stadt mit enormem Potenzial, ist das Nobu Hotel und Restaurant Ho-Chi-Minh nach Ansicht von VCRE das perfekte Reiseziel, das Hotel- und kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau bietet."

Die Nobu-Gruppe hat seit ihrer Gründung im Jahr 1994 ein enormes Wachstum erlebt und ist inzwischen auf ein Portfolio von 40 Hotels, 76 Restaurants und 12 Residenzen angewachsen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2387808/V03_NB_Facade_Hero_Danang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2387809/VIEW_01_SOUTH_APPROACH_HO_CHI_MINH.jpg