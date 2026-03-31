NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS PRESENTA LA LISTA DE BARES CLASIFICADOS DEL PUESTO 51 AL 100 PARA 2026

LONDRES, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Bars 2026, patrocinado por Perrier, reveló la lista ampliada de bares clasificados del puesto 51 al 100. Esta lista ampliada es el resultado de los votos emitidos por la Academy de votación, la cual está integrada por más de 300 expertos independientes en coctelería, bármanes de renombre, educadores y escritores especializados en bebidas de toda la región.

La lista del 51-100 en números

North America’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2026, which includes 14 new entries.

La lista del 51-100 incluye bares en 28 destinos, 14 de los cuales figuran por primera vez

Estados Unidos lidera la lista con 25 bares, incluidos establecimientos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Boston, Houston, Seattle, Denver, Atlanta, Honolulu y más

Canadá aporta 19 establecimientos de Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y Victoria que figuran por primera vez

México está representado por cuatro bares que operan en Ciudad de México, Tulum y Playa del Carmen, mientras que bares de Puerto Rico y Gran Caimán también se adjudicaron puestos en la lista

La lista del 51-100 celebra a la dinámica comunidad de bares de la región antes del anuncio de la lista del 1-50 en Vancouver, Canadá, el 22 de abril, en colaboración con el socio oficial de destino anfitrión, Destination Vancouver.

Emma Sleight, directora de contenido de North America's 50 Best Bars, señaló: "La lista del 51-100 nos permite celebrar una variedad aún más amplia de bares y la increíble diversidad de la cultura de la bebida en toda Norteamérica. Los bares presentados reflejan la creatividad y la pasión que definen el panorama hotelero de la región. Con 28 destinos representados y una gran variedad de estilos, la lista pone de manifiesto lo dinámica que se ha vuelto la comunidad de la coctelería, y nos complace enormemente reconocer sus logros".

Encabezando la lista de los puestos 51-100 se encuentra Aruba Day Drink, de Tijuana, en el puesto No.51. Otros bares mexicanos incluidos en la lista son Café de Nadie en el puesto No.60, Arca en el puesto No.61 y Zapote Bar en el puesto No.95.

Estados Unidos está representado por bares de gran diversidad de ciudades, como Father Forgive Me de Detroit en el puesto No.83, Hecate Bar de Boston en el puesto No.88, Julep de Houston en el puesto No.84 y Ticonderoga Club de Atlanta en el puesto No.85.

Los bares canadienses destacados incluyen a Cry Baby Gallery de Toronto (No.69), Bagheera de Vancouver (No.59), Cloakroom de Montreal (No.56) y Proof de Calgary (No.78).

Para revisar la lista completa, haga clic aquí.

La cuenta regresiva de la lista de North America's 50 Best Bars, patrocinado por Perrier, se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de 50 Best para todo el mundo.

Centro para los medios:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

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FUENTE 50 Best