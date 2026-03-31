NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 公佈 2026 年第 51 至 100 位酒吧名單

51-100榜单的数据概览名單囊括 28 個目的地的酒吧，其中包括 14 間首次入選的新酒吧

美國入選酒吧數量稱冠，共 25 間，足跡遍及紐約 、芝加哥、洛杉磯、波士頓、 侯斯頓、 西雅圖、丹佛、亞特蘭大、檀香山等各大城市

加拿大則有 19 間酒吧入選，代表城市包括多倫多、溫哥華、蒙特利爾、卡加利及維多利亞

墨西哥共有四間酒吧上榜，遍及墨西哥城、圖盧姆和普拉亞德爾卡曼。波多黎各及大開曼的酒吧同樣榜上有名

第 51-100 位名單的發佈，率先表揚北美地區活力四射的酒吧界，為將於 4 月 22 日在加拿大溫哥華公佈的第 1-50 位名單揭開序幕。是次活動由主辦城市合作夥伴 Destination Vancouver 協力呈獻。

North America's 50 Best Bars 內容主管 Emma Sleight 表示：「第 51-100 位名單讓我們得以嘉許更多優秀酒吧，展現北美地區極為多元的飲品文化。 這些入選酒吧，體現確立北美餐飲業的創意及熱情。 名單匯聚 28 個地點的酒吧，風格多樣，彰顯雞尾酒界生機勃勃的景象，我們非常高興能肯定其非凡佳績。」

領銜第 51-100 位名單的是位於提華納的 Aruba Day Drink，位列 No.51。 其他上榜的墨西哥酒吧有：Café de Nadie (No.60)、Arca (No.61) 及 Zapote Bar (No.95)。

美國入選酒吧遍及各個城市，風格多元，包括底特律的 Father Forgive Me (No.83)、波士頓的 Hecate Bar (No.88)、侯斯頓的 Julep (No.84) 及亞特蘭大的 Ticonderoga Club (No.85)。

加拿大上榜酒吧包括多倫多的 Cry Baby Gallery (No.69)、溫哥華的 Bagheera (No.59)、蒙特利爾的 Cloakroom (No.56) 以及卡加利的 Proof (No.78)。

有關完整名單，可參閱此處。

由 Perrier 贊助的 North America's 50 Best Bars 完整倒數名單，屆時將於 50 Best 的 YouTube 頻道向全球觀眾現場直播。

媒體中心： https://mediacentre.theworlds50best.com/

SOURCE 50 Best