/C O R R E C C I O N -- 50 Best/

En el comunicado de prensa, THE CHAIRMAN DE HONG KONG ES PROCLAMADO NO.1 EN LA LISTA DE ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026, la empresa nos informa que la versión y el PDF se han actualizado, en lugar de como se emitió originalmente inadvertidamente. La versión completa y corregida es la siguiente:

THE CHAIRMAN DE HONG KONG ES PROCLAMADO NO.1 EN LA LISTA DE ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

The Chairman de Hong Kong gana el título The Best Restaurant in Asia, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, por primera vez desde 2021

de Hong Kong gana el título The Best Restaurant in Asia, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, por primera vez desde 2021 Ru Yuan (No.10) de Hangzhou gana el Highest New Entry Award

(No.10) de Hangzhou gana el Highest New Entry Award Lamdre (No.17) de Beijing escala 33 puestos y gana el Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee

(No.17) de Beijing escala 33 puestos y gana el Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee La ganadora del Asia's Best Female Chef 2026 es Cho Eun-hee del restaurante Onjium (No.14) de Seúl

del restaurante Onjium (No.14) de Seúl Ardika Dwitama del August (No.42) de Jakarta gana el Asia's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona

del August (No.42) de Jakarta gana el Asia's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona El restaurador Zhang Yong es galardonado con el SevenRooms Icon Award

es galardonado con el SevenRooms Icon Award Thitid "Ton" Tassanakajohn del Nusara (No.5) y Le Du (No.36) de Bangkok, es reconocido con el Inedit Damm Chefs' Choice Award

del Nusara (No.5) y Le Du (No.36) de Bangkok, es reconocido con el Inedit Damm Chefs' Choice Award Lesley Liu del Odette (No.19) de Singapur es la ganadora del Asia's Best Sommelier Award, patrocinado por Vik

del Odette (No.19) de Singapur es la ganadora del Asia's Best Sommelier Award, patrocinado por Vik Baan Tepa (No.53) de Bangkok gana el Sustainable Restaurant Award

Para ver la lista completa de los puestos 1-50, haga clic aquí.

HONG KONG, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- The Chairman pionero de la cocina cantonesa es proclamado The Best Restaurant in Asia, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, en la ceremonia de entrega de premios en vivo de Asia's 50 Best Restaurants 2026. The Chairman es reconocido por honrar los ingredientes y las tradiciones cantonesas del sur de China y continúa promoviendo una gastronomía regional refinada basada en la estacionalidad.

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

Votada por la Asia's 50 Best Restaurants Academy, un grupo influyente con equilibrio de género de más de 350 expertos, la lista de este año presenta restaurantes de 17 ciudades de toda la región, tres de las cuales aparecen por primera vez en la clasificación 1-50, junto con ocho nuevos restaurantes y tres incorporaciones que reingresan a la lista. Bangkok encabeza la lista de este año con nueve restaurantes, seguido de Tokio con siete establecimientos. Hong Kong, Seúl y Singapur están representadas cada una con seis establecimientos.

Rikki Tidball, directora general de Eventos de 50 Best, declaró: "Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los restaurantes de la lista de este año, en especial a The Chairman, proclamado No.1 de Asia's 50 Best Restaurants 2026. El compromiso con una gastronomía de vanguardia en toda la clasificación es un homenaje al talento excepcional y al espíritu innovador que definen el panorama gastronómico dinámico de Asia".

Además, en la ceremonia se rindió homenaje a los ganadores de los premios anunciados previamente, entre ellos: Peggy Chan, ganadora este año del Champions of Change Award, Masque (No.15) de Bombay, ganador del Art of Hospitality Award y San de Seúl, ganador del One To Watch Award.

Centro para los medios:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942286/50_Best_Chairman_Hong_Kong.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2943326/50_Best.pdf

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2922156/Asia_50_Best_Restaurants_2026_Logo.jpg

FUENTE 50 Best