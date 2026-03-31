NORTH AMERICA'S 50 BEST BARSが2026年の51位から100位のバーのリストを発表

ロンドン, 2026年3月31日 /PRNewswire/ -- Perrierの協賛によるNorth America's 50 Best Bars 2026は、51 位から100位にランクインしたバーの拡張リストを公開しました。この拡張リストは、投票を行った Academy の結果によるものであり、地域全体から集まった300人以上の独立したカクテル専門家、著名なバーテンダー、教育者、そしてドリンクライターで構成されています。

数字で見る51-100のリスト

North America’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2026, which includes 14 new entries.

51-100のリストには、28の目的地のバーと14の新規エントリーが含まれています

米国は、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、ボストン、ヒューストン、シアトル、デンバー、アトランタ、ホノルルなどの都市から、25軒のバーが選出されリストを牽引しています

カナダからは、トロント、バンクーバー、モントリオール、カルガリー、およびビクトリアを拠点とする19軒がエントリーしています

メキシコからは、メキシコシティ、トゥルム、およびプラヤ・デル・カルメンにまたがる4軒が選出されたほか、プエルトリコとグランドケイマンのバーもリスト入りを果たしました

51-100のリストは、開催地パートナーであるDestination Vancouverとの協力のもと、4月22日にカナダのバンクーバーで開催される1-50のリストの発表に先立ち、同地域のダイナミックなバー・コミュニティを称えるものです。

North America's 50 Best Barsのコンテンツ責任者であるEmma Sleight氏は次のように述べています。「51-100のリストによって、さらに幅広いバーのラインアップと、北米全域の飲料文化の驚くべき多様性を称えることができます選出されたバーは、この地域のホスピタリティ・シーンを定義する創造性と情熱を反映しています。28の目的地が名を連ね、多様なスタイルが揃った今回のリストは、カクテル・コミュニティがいかに活気に満ちているかを浮き彫りにしており、彼らの功績を認めることができ嬉しく思います。」

51-100のリストのトップは、ティファナのAruba Day Drink（No.51）です。メキシコの他のバーでは、No.60にCafé de Nadie、No.61にArca、No.95にZapote Barがランクインしています。

米国は多様な都市のバーが選出されており、デトロイトのFather Forgive Me（No.83）、ボストンのHecate Bar（No.88）、ヒューストンのJulep（No.84）、およびアトランタのTiconderoga Club（No.85）などが名を連ねています。

選出されたカナダのバーには、トロントのCry Baby Gallery（No.69）、バンクーバーのBagheera（No.59）、モントリオールのCloakroom（No.56）、およびカルガリーのProof（No.78）が含まれています。

全リストはこちら からご覧いただけます。

Perrierがスポンサーを務めるNorth America's 50 Best Barsのカウントダウンは、50 Best YouTubeチャンネルにて世界中の視聴者に向けて生中継されます。

メディアセンター： https://mediacentre.theworlds50best.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2946099/50_Best_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2946100/5891769/50_Best_Bars_Logo.jpg

SOURCE 50 Best