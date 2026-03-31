NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS ANNONCE LA LISTE 2026 DES CLASSÉS BARS DE LA 51ᵉ À LA 100ᵉ PLACE

LONDRES, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Bars 2026, sponsorisé par Perrier, a révélé la liste élargie des bars classés de la 51ᵉ à la 100ᵉ place. Cette liste élargie est le résultat des votes de Academy des votants, qui comprend plus de 300 experts indépendants en matière de cocktails, de barmen de renom, d'éducateurs et de journalistes spécialisés dans les boissons de toute la région.

La liste des 51-100 en chiffres :

North America’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2026, which includes 14 new entries.

La liste des 51-100 comprend des bars dans 28 destinations et 14 nouvelles entrées

Les États-Unis arrivent en tête de la liste avec 25 bars, dont des établissements de New York, Chicago, Los Angeles, Boston, Houston, Seattle, Denver, Atlanta, Honolulu, etc.

Le Canada compte 19 entrées, avec des représentations de Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary et Victoria

Le Mexique est représenté par quatre bars, à Mexico, Tulum et Playa del Carmen, tandis que des bars de Porto Rico et de Grand Cayman figurent également dans la liste

La liste des 51-100 célèbre le dynamisme de la communauté des bars de la région avant l'annonce de la liste des 1-50 à Vancouver (Canada) le 22 avril, en collaboration avec le partenaire de la destination hôte, Destination Vancouver.

Emma Sleight, responsable du contenu de North America's 50 Best Bars, a déclaré : « La liste des 51-100 nous permet de célébrer un éventail encore plus large de bars et l'incroyable diversité de la culture des boissons en Amérique du Nord. Les bars présentés reflètent la créativité et la passion qui définissent la scène mixologique de la région. Avec 28 destinations représentées et une grande diversité de styles, la liste met en évidence le dynamisme de la communauté du cocktail, et nous sommes ravis de reconnaître leur réussite ».

En tête de la liste des 51-100, l'on retrouve Aruba Day Drink de Tijuana au No.51. D'autres bars mexicains figurant dans la liste sont le Café de Nadie (No.60), Arca (No.61), et le Zapote Bar (No.95).

Les États-Unis sont représentés par des bars issus d'une grande diversité de villes, comme Father Forgive Me à Detroit au No.83, Hecate Bar à Boston au No.88, Julep à Houston au No.84 et Ticonderoga Club à Atlanta au No.85.

Parmi les bars canadiens présentés, citons le Cry Baby Gallery à Toronto (No.69), Bagheera (No.59) à Vancouver, Cloakroom à Montréal (No.56) et Proof à Calgary (No.78).

Retrouvez la liste complète ici.

Le compte à rebours de la liste des North America's 50 Best Bars, sponsorisé par Perrier, sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube 50 Best à l'intention d'un public mondial.

Media center :

https://mediacentre.theworlds50best.com/

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