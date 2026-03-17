Nscale adquiere American Intelligence & Power Corporation y crea un hiperescalador de IA de ciclo completo, integrado desde la energía hasta la informática
17 mar, 2026, 20:15 GMT
- Nscale adquiere el Monarch Compute Campus, la primera microrred de IA certificada por un estado de Estados Unidos, con el potencial de generar más de 8 GW de energía en el sitio
SAN JOSÉ, California, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nscale firmó un acuerdo para adquirir American Intelligence & Power Corporation ("AIPCorp"), patrocinada por Fidelis New Energy y 8090 Industries, incluido el Monarch Compute Campus de West Virginia, con planes de construir una de las fábricas de IA más grandes del mundo.
La adquisición permite obtener el Monarch Compute Campus, un centro de hasta 2.250 acres ubicado en el condado de Mason, Virginia Occidental, y la primera microrred de IA certificada por un estado de Estados Unidos, con una capacidad energética ampliable a más de 8 gigavatios. Además, crea Nscale Energy & Power, una nueva división mundial de Nscale con sede en Houston, Texas. El centro cuenta con acceso a una microrred eléctrica propia, de bajo costo y de larga duración, capaz de soportar una ampliación de varios gigavatios a largo plazo, lo que supone un obstáculo clave para el desarrollo de la computación de IA de vanguardia con gran demanda.
El campus de Virginia Occidental es la primera red eléctrica certificada por el estado y diseñada específicamente para cargas de trabajo de IA en Estados Unidos. Se prevé que la capacidad inicial de 2 gigavatios entre en funcionamiento en el primer semestre de 2028, con una ampliación prevista hasta aproximadamente 8 gigavatios para 2031.
"Nscale es una empresa internacional, y EE. UU. es el mayor mercado mundial de infraestructuras de IA. La infraestructura de IA se debe construir donde exista la demanda y en este momento una parte importante de esa demanda se concentra en Estados Unidos", declaró Josh Payne, director ejecutivo de Nscale. "Monarch nos permite satisfacer esa demanda. Esta adquisición refuerza nuestra presencia actual en EE. UU. y refleja el ritmo al que estamos creciendo para dar servicio a clientes de todo el mundo".
Nscale Energy & Power
Nscale Energy & Power estará dirigida por el experimentado ejecutivo del sector energético Daniel Shapiro como director
de Energía, junto con Bengt Jarlsjo como subdirector de Energía. Todo el equipo de AIPCorp y Fidelis New Energy, tanto la dirección como el personal, se incorpora a Nscale como parte de la adquisición. El equipo de AIPCorp aporta casi una década de experiencia y continuidad en el desarrollo de infraestructuras de IA y prestará su apoyo en el desarrollo del Monarch Compute Campus de Nscale, así como a las futuras operaciones de desarrollo y ampliación de la empresa a nivel mundial.
"La visión de AIPCorp siempre fue crear el modelo de potencia y capacidad informática integradas verticalmente que esta combinación permite alcanzar de forma inmediata. Esta combinación, sumada al sólido balance general de Nscale, ofrece exactamente lo que exige el mercado de la IA en pleno crecimiento: una plataforma de nueva nube integrada y sin estancamientos, diseñada para crecer", afirmó Daniel Shapiro, director de Energía.
Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero y Latham & Watkins actuó como asesor legal, cada uno para Nscale. Greenhill, filial de Mizuho, actuó como asesor financiero exclusivo de AIPCorp, mientras que Vinson & Elkins LLP prestó asesoramiento legal a Fidelis New Energy.
Acerca de Nscale
Nscale está construyendo el hiperescalador mundial diseñado para la infraestructura de IA. Mediante soluciones de IA integradas de manera vertical y el diseño modular de centros de datos de primeros principios en Europa, Norteamérica y otras regiones, Nscale ofrece base informática para capacitación, configuración precisa e inferencia de IA empresarial a escala.
