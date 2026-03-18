Nscale y Microsoft anuncian una colaboración con NVIDIA y Caterpillar para entregar 1,35GW de GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72 en el emblemático AI Factory Campus en Virginia Occidental

Nscale adquiere el Monarch Compute Campus, la primera microrred de IA certificada por un estado de Estados Unidos, con el potencial de generar más de 8 GW de energía en el sitio

Nscale firma una carta de intenciones con Microsoft para un máximo de 1,35GW de potencia de cómputo de IA mediante el uso de las GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72

Funda Nscale Energy & Power y se posiciona como socio principal a nivel mundial para la implementación de la arquitectura Vera Rubin de NVIDIA y de NVIDIA DSX AI Factory

SAN JOSÉ, California, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nscale firmó una carta de intenciones con Microsoft para proporcionar 1,35 gigavatios de capacidad de cómputo de IA, la puesta en marcha del West Virginia Monarch AI campus como una implementación emblemática a nivel mundial de las GPU Vera Rubin de última generación de NVIDIA, en forma de sistemas Vera Rubin NVL72 diseñados según el diseño de referencia NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory.

Nscale también anunció hoy la adquisición de American Intelligence & Power Corporation ("AIPCorp"), patrocinada por Fidelis New Energy y 8090 Industries, que incluye el Monarch Compute Campus, un centro de hasta 2.250 acres en el condado de Mason, Virginia Occidental, y la primera microrred de IA certificada por un estado de los Estados Unidos, con una capacidad energética ampliable a más de 8 gigavatios.

Con la colaboración con Microsoft, Nscale construirá y operará una infraestructura avanzada de centro de datos de IA para alojar esta implementación de GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) a gran escala basada en las GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72 de última generación y las tecnologías futuras. La implementación se llevará a cabo en varias fases a partir de finales de 2027, lo que dará lugar a una de las mayores instalaciones del mundo dedicadas exclusivamente a la computación con IA.

La infraestructura prevista funcionará bajo un marco a largo plazo que incluye un contrato inicial de servicios informáticos de varios años, junto con un contrato de alquiler a largo plazo del centro de datos, lo que refleja la envergadura y la importancia estratégica de las instalaciones. Esto posiciona al campus como una instalación fundamental para la capacitación en IA de próxima generación y la capacidad de inferencia en los Estados Unidos.

"Esta colaboración con Microsoft marca un hito fundamental tanto para Nscale como para el desarrollo del Monarch Campus", afirmó Josh Payne, director ejecutivo de Nscale. "Al integrar nuestra infraestructura especializada de IA con la plataforma mundial de Microsoft, creamos una base para la innovación que puede escalar junto con los modelos de IA más ambiciosos del mundo".

Esta adquisición y colaboración llega en un momento crucial. Se prevé que la IA impulse un fuerte incremento de la demanda mundial de centros de datos, pero las estimaciones sugieren que la oferta existente se ve limitada por la velocidad a la que se pueden poner en marcha los sistemas de alimentación eléctrica y la nueva capacidad. McKinsey estima que la demanda de capacidad de los centros de datos relacionados con la IA podría alcanzar los 156 GW para 2030 . El Monarch Compute Campus se basará en la capacidad actual de Nscale de más de 1 GW.

Las capacidades de ampliación de esta planta, que tiene un potencial de consumo energético total de 8 GW, permitirán a Nscale desarrollar rápidamente su capacidad de generación eléctrica, al tiempo que da soporte a una de las mayores implementaciones de computación para IA anunciadas actualmente en el mercado.

También se espera que el campus proporcione conectividad de fibra de alta velocidad a algunos de los centros de IA más grandes del país. Su proximidad a los principales centros de IA e infraestructura en la nube, incluidos Ashburn y Chicago, ofrecerá a los clientes una baja latencia y retrasos mínimos para las cargas de trabajo de IA.

"El enfoque de Microsoft en materia de centros de datos consiste en crear la mejor infraestructura de clase mundial posible, teniendo en cuenta la demanda a corto y largo plazo", señaló Jon Tinter, presidente de Desarrollo de Negocios y Nuevos Emprendimientos de Microsoft. "Nuestras inversiones combinan centros de datos propios, instalaciones alquiladas y colaboraciones estratégicas. Esta colaboración con Nscale y NVIDIA es un paso importante para brindar una innovación significativa en IA a nuestros clientes".

"La IA se está convirtiendo en una infraestructura esencial para todos los sectores", agregó Nico Caprez, vicepresidente de Crecimiento mundial de la infraestructura de IA, de NVIDIA. "Con este proyecto a gran escala basado en NVIDIA DSX AI Factory, Nscale crea la infraestructura necesaria para generar inteligencia a escala industrial e impulsar la próxima ola de innovación mundial."

Potenciar la colaboración con Caterpillar

Mediante una colaboración estratégica con Caterpillar, Nscale implementará los grupos electrógenos de gas natural de la serie Caterpillar G3500 a una escala suficiente para lograr dos gigavatios de generación de energía en el primer semestre de 2028, lo que impulsará el diseño de referencia NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory.

"Esta colaboración refleja el compromiso constante de Caterpillar y nuestros distribuidores con el apoyo a los clientes que necesitan una fuente de energía primaria para un funcionamiento continuo a gran escala, gracias a nuestra amplia gama de soluciones energéticas", señaló Melissa Busen, vicepresidenta sénior de Energía Eléctrica de Caterpillar. "Proyectos como Monarch ponen de manifiesto cómo las plataformas de generación de energía a gas natural de Caterpillar se implementan como infraestructura básica para centros de datos y otras aplicaciones que consumen mucha energía, en las que la fiabilidad, la rapidez de instalación y el rendimiento a lo largo del ciclo de vida son fundamentales".

Las unidades de la serie G3500 proporcionan a Nscale una solución de alimentación probada y de rápida implementación que reduce los plazos habituales de las infraestructuras tradicionales y acelera el proceso desde la instalación hasta la puesta en marcha del sistema informático.

Producir un impacto positivo en la comunidad

Nscale trabaja en estrecha colaboración con funcionarios estatales y locales, además de socios comunitarios para garantizar que el proyecto ofrezca un valor duradero para la región. El campus se está diseñando teniendo en cuenta los recursos locales y ambientales. La energía se generará en el lugar a medida que la instalación funcione independientemente de la red local, lo que eliminará la carga para los clientes de servicios públicos existentes y protegerá las facturas de los usuarios. La microrred también está diseñada para permitir la futura conexión a la red para la exportación de energía de nuevo a la red.

Nscale también apuesta por el secuestro de carbono para compensar las emisiones, con acceso a una importante capacidad de secuestro en Virginia Occidental. Incluso a una capacidad total de 8 GW, el campus utilizará un diseño de alta eficiencia que consume menos agua sin afectar al suministro de agua municipal o a los usuarios residenciales.

Acerca de Nscale

Nscale construye el hiperescalador mundial diseñado para la infraestructura de IA. Mediante soluciones de IA integradas de manera vertical y el diseño modular de centros de datos de primeros principios en Europa y Norteamérica, Nscale ofrece la base informática para la capacitación, el ajuste preciso y la inferencia de IA empresarial a escala.

Contacto para los medios: [email protected]

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FUENTE Nscale