--Multiple International Models debuta en la 3ª Conferencia Mundial de Baterías de Potencia

YIBIN, China, 2 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 1 de septiembre de 2024, se celebró la 3ª Conferencia Mundial de Baterías de Potencia en la ciudad de Yibin, provincia de Sichuan. Kaiyi Auto celebró el evento "Lead by Green Power Sailing to the World - Kaiyi Global Unveiling of New International Version Product" para abrir completamente la estrategia de globalización, con la versión internacional de Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV y Kaiyi e-Qute 02 debutaron en la conferencia.

Nuevo capítulo de la estrategia internacional de Kaiyi Auto -- Múltiples modelos internacionales debutan en la 3ª Conferencia Mundial de Baterías de Potencia (PRNewsfoto/Kaiyi Auto)

Kaiyi X3 Pro EV RHD y Kaiyi e-Qute 02 RHD, que combinan las ventajas de gran espacio, gran potencia, largo alcance y alta seguridad, superan con creces a los competidores del mismo segmento. Se lanzarán en Nepal, Tailandia, Malasia y otros mercados del sudeste asiático este año. En cuanto al Kaiyi X7 iHD, es un SUV híbrido mediano enchufable que combina las tres ventajas principales del chasis insignia de Chery Group + tren motriz ultra híbrido de 1,5 T + batería CATL. La versión china del modelo se lanzó en China el 20 de agosto y ha ganado mucha atención de los clientes.

Este año es el décimo aniversario de la marca Kaiyi. En los últimos diez años, desde la fundación de la marca hasta la construcción eficiente de la fábrica inteligente, desde el establecimiento del Intelligent Connected Research Institute hasta la cooperación estratégica con Huawei, Tencent y CATL, Kaiyi Auto ha ampliado el alcance de la marca paso a paso mediante el cultivo interno y la cooperación externa; y desde la investigación y el desarrollo de productos dirigidos de forma independiente hasta la invitación de usuarios globales a llevar a cabo una cocreatividad de productos en profundidad, Kaiyi Auto ha crecido paso a paso para convertirse en una marca de automóviles popular entre los consumidores chinos y extranjeros al implementar prácticamente su filosofía de desarrollo de "Customer First".

Como iniciativa central de la estrategia de profundización de la globalización, el debut de Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV RHD y Kaiyi e-Qute 02 RHD, ofrece nuevas opciones de productos automotrices chinos de alta calidad a los usuarios globales, dando a conocer un nuevo capítulo de la estrategia internacional de Kaiyi Auto. En el futuro, Kaiyi Auto proporcionará más productos y servicios de alta calidad para clientes globales con una actitud positiva y una firme determinación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494538/New_Chapter_Kaiyi_Auto_International_Strategy__Multiple_International_Models_debuts_3rd.jpg

