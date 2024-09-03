Kaiyi Auto Uluslararası Stratejisinin Yeni Bölümü

--Çok Sayıda Uluslararası Model 3. Dünya Güç Bataryası Konferansı'nda görücüye çıktı

YIBIN, Çin, 3 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- 1 Eylül 2024 tarihinde Sichuan Eyaleti, Yibin Şehrinde 3. Dünya Güç Bataryası Konferansı düzenlendi. Kaiyi Auto, küreselleşme stratejisini tamamen açmak için "Yeşil Enerjiyle Dünyaya Yelken Açmak -- Kaiyi Global Yeni Uluslararası Sürüm Ürünlerini Tanıtıyor" etkinliğini düzenledi ve Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV ve Kaiyi e-Qute 02'nin uluslararası versiyonları konferansta tanıtıldı.

New Chapter of Kaiyi Auto International Strategy -- Multiple International Models debuts at 3rd World Power Battery Conference

Kaiyi X3 Pro EV RHD ve Kaiyi e-Qute 02 RHD, geniş alan, kuvvetli güç, uzun menzil ve yüksek güvenlik avantajlarını bir araya getirerek aynı segmentteki rakiplerinin çok ötesine geçiyor. Bu yıl Nepal, Tayland, Malezya ve diğer Güneydoğu Asya pazarlarında piyasaya sürülecek. Kaiyi X7 iHD ise Chery Group'un amiral gemisi şasisi + 1.5T ultra hibrit güç aktarma organı + CATL bataryanın üç temel avantajını bir araya getiren bir plug-in hibrit orta boy SUV. Modelin Çin versiyonu 20 Ağustos'ta Çin'de piyasaya sürüldü ve müşterilerden büyük ilgi gördü.

Bu yıl Kaiyi markasının 10. yıldönümü. Geçtiğimiz on yıl boyunca, markanın kuruluşundan akıllı fabrikanın verimli bir şekilde inşasına, Akıllı Bağlantılı Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasından Huawei, Tencent ve CATL ile stratejik işbirliğine kadar Kaiyi Auto, dahili yetiştirme ve harici işbirliği yoluyla markanın erişim alanını adım adım genişletti; Bağımsız olarak yönetilen ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesinden, küresel kullanıcıların derinlemesine ürün ortak yaratıcılığı gerçekleştirmeye davet edilmesine kadar Kaiyi Auto, "Önce Müşteri" gelişim felsefesini pratik olarak uygulayarak Çinli ve denizaşırı tüketiciler arasında popüler bir otomobil markası haline gelmek için adım adım büyüdü.

Derinleşen küreselleşme stratejisinin temel girişimi olarak Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV RHD ve Kaiyi e-Qute 02 RHD'nin piyasaya sürülmesi, küresel kullanıcılara yüksek kaliteli Çin otomobil ürünlerinden yeni seçenekler sunarak Kaiyi Auto uluslararası stratejisinin yeni bir bölümünü ortaya çıkarıyor. Gelecekte Kaiyi Auto, olumlu tutum ve kararlılıkla küresel müşteriler için daha yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunacaktır.

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