Babak Baru dalam Strategi Internasional Kaiyi Auto

--Berbagai Model Produk untuk Pasar Internasional Dilansir Kaiyi Auto di 3rd World Power Battery Conference

YIBIN, Tiongkok, 3 September 2024 /PRNewswire/ -- Pada 1 September 2024, 3rd World Power Battery Conference berlangsung di Kota Yibin, Provinsi Sichuan. Di ajang ini, Kaiyi Auto menggelar sesi acara "Lead by Green Power Sailing to the World -- Kaiyi Global Unveiling of New International Version Product" untuk melansir strategi globalisasi dengan meluncurkan versi internasional dari sejumlah produknya, yakni Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV, dan Kaiyi e-Qute 02.