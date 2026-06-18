Orion Innovation obtiene la certificación AWS Migration Competency para la la transformación a la nube

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Orion Innovation

Jun 18, 2026, 16:50 ET

Esta nueva certificación de AWS permite a Orion guiar a las empresas a través de una migración fluida a la nube y una modernización acelerada a gran escala.

ISELIN, N.J., 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), socio de servicios de ingeniería de software con soporte para datos e inteligencia artificial, anunció que ha obtenido la certificación Amazon Web Services (AWS) Migration Competency. Esta distinción reconoce la probada experiencia de Orion en ayudar a los clientes a planificar, acelerar y ejecutar sus procesos de migración y modernización a la nube en AWS mediante una metodología eficaz y orientada a resultados.

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AWS Partner Migration and Modernization Services
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La obtención de la certificación AWS Migration Competency distingue a Orion como socio de AWS que ofrece servicios de consultoría especializados diseñados para ayudar a las empresas a adoptar, desarrollar e implementar cargas de trabajo complejas en AWS. Para obtener esta certificación, los socios deben demostrar un profundo conocimiento técnico y una sólida trayectoria en la entrega exitosa de soluciones de migración a la nube a gran escala.

La certificación AWS Migration Competency permite a Orion ofrecer a sus clientes la posibilidad de participar en el Programa de Aceleración de la Migración de AWS (MAP), un programa integral y probado basado en la experiencia de AWS en la migración de miles de clientes empresariales a la nube. Mediante el marco de tres fases de MAP (Evaluar, Movilizar y Migrar, y Modernizar), Orion ayuda a las organizaciones a reducir riesgos, optimizar costes y acelerar los plazos de migración a la nube.

"Obtener la certificación AWS Migration Competency refleja la profundidad de nuestra experiencia en ingeniería en la nube y nuestro compromiso de ofrecer migraciones seguras y fluidas que generen valor real para nuestros clientes", afirmó David Winter, vicepresidente ejecutivo y director de Cloud y Socios Estratégicos de Orion Innovation. "Este reconocimiento fortalece nuestra alianza con AWS y valida la metodología probada que nuestros equipos utilizan para modernizar cargas de trabajo críticas, reducir el riesgo de migración y ayudar a nuestros clientes a innovar más rápido en la nube. Esperamos ayudar a más organizaciones a aprovechar al máximo las ventajas de AWS y a construir empresas inteligentes y preparadas para el futuro".

AWS creó el Programa de Competencias de AWS para ayudar a los clientes a identificar socios de AWS con amplia experiencia en el sector y conocimientos especializados comprobados. Como socio de AWS con un enfoque probado para la migración de aplicaciones en AWS, Orion permite a las organizaciones avanzar con mayor rapidez y obtener ventajas competitivas.

Acerca de Orion Innovation 

Orion Innovation es un socio de servicios de ingeniería de software con base en datos e IA, con amplia experiencia en la nube, que ofrece experiencias digitales que generan un impacto empresarial medible para sus clientes.

Orion combina estrategia, diseño de experiencia y capacidades de ingeniería para ayudar a las empresas a innovar, escalar y adoptar las tecnologías del futuro.

Visualiza el futuro. Crea lo que importa. Para más información, visite orioninnovation.com.

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