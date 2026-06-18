Orion Innovation obtient la certification « Migration » d'Amazon Web Services (AWS) pour la transition vers l'infonuagique

Grâce à cette nouvelle compétence AWS, Orion est désormais en mesure d'accompagner les entreprises pour une migration sans heurts vers l'infonuagique, leur permettant ainsi d'accélérer leur modernisation à grande échelle.

ISELIN, New Jersey, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), un partenaire spécialisé dans les services d'ingénierie logicielle basés sur les données et sur l'IA, a annoncé avoir obtenu la certification « Migration » d'Amazon Web Services. Cette distinction vient reconnaître les compétences avérées d'Orion, qui aide ses clients à planifier, accélérer et mener à bien leur migration vers l'infonuagique et leur modernisation sur AWS grâce à une méthode éprouvée, axée sur les résultats.

AWS Partner Migration and Modernization Services

En obtenant la certification « Migration », Orion se démarque comme un partenaire AWS qui fournit des services de conseil spécialisés, conçus pour permettre aux entreprises d'adopter, de développer et de déployer des charges de travail complexes sur AWS. Pour obtenir ce titre, les partenaires doivent démontrer des compétences techniques approfondies ainsi qu'une solide expérience dans la mise en œuvre réussie de solutions de migration vers l'infonuagique à grande échelle.

La certification « Migration » habilite Orion à proposer aux clients la possibilité de participer au programme AWS d'accélération des migrations, un programme complet bien établi, fondé sur l'expérience acquise par AWS lors de la migration de milliers d'entreprises vers l'infonuagique. Grâce au cadre en trois phases de ce programme : évaluation, mobilisation, migrationet modernisation, Orion aide les entreprises à réduire les risques, à optimiser les coûts et à raccourcir leurs délais de migration vers l'infonuagique.

« L'obtention de la certification "Migration" d'AWS témoigne de la profondeur de nos compétences en ingénierie de l'infonuagique et de notre attachement à réaliser des migrations sécurisées et fluides qui créent une réelle valeur ajoutée pour nos clients », a déclaré David Winter, premier vice-président et directeur de l'infonuagique et des partenariats stratégiques chez Orion Innovation. « Cette distinction renforce notre partenariat avec AWS et confirme l'efficacité de la méthode éprouvée que nos équipes mettent en œuvre pour moderniser les charges de travail stratégiques, réduire les risques liés à la migration et permettre à nos clients d'innover plus rapidement dans le nuage informatique. Nous avons hâte d'aider encore davantage d'organisations à tirer pleinement parti des avantages d'AWS pour construire des entreprises intelligentes, prêtes pour l'avenir. »

AWS a mis en place son programme de certifications afin de permettre à ses clients de repérer les partenaires AWS qui disposent d'une solide expérience et de compétences avérées dans leur secteur d'activité. Partenaire AWS à l'approche éprouvée en matière de migration d'applications vers AWS, Orion donne aux entreprises les moyens d'accélérer leur développement et de se doter d'avantages concurrentiels.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation est un partenaire spécialisé dans les services d'ingénierie logicielle basés sur les données et sur l'IA, qui possède des compétences approfondies en infonuagique et propose une expérience numérique capable de générer un impact commercial mesurable pour ses clients.

Orion allie stratégie, conception de l'expérience d'utilisation et compétences en ingénierie pour aider les entreprises à innover, à se développer et à adopter les technologies de demain.

Imaginer l'avenir. Construire ce qui compte. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur orioninnovation.com.