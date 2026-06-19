Orion Innovation erlangt die AWS Migration Competency für Cloud-Transformation

News provided by

Orion Innovation

Jun 19, 2026, 03:34 ET

Neue AWS-Kompetenz stärkt Orion dabei, Unternehmen bei nahtloser Cloud-Migration und beschleunigter Modernisierung in großem Umfang zu begleiten.

ISELIN, New Jersey, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein auf Daten und KI spezialisierter Partner für Software-Engineering-Dienstleistungen, gab bekannt, dass das Unternehmen die Amazon Web Services (AWS) Migration Competency erlangt hat. Mit dieser Auszeichnung wird die nachgewiesene Kompetenz von Orion gewürdigt, Kunden bei der Planung, Beschleunigung und Umsetzung ihrer Cloud-Migrations- und Modernisierungsvorhaben auf AWS mithilfe einer bewährten, ergebnisorientierten Methodik zu unterstützen.

Continue Reading
AWS Partner Migration and Modernization Services
AWS Partner Migration and Modernization Services

Mit dem Erwerb der AWS Migration Competency hebt sich Orion als AWS-Partner hervor, der spezialisierte Beratungsdienstleistungen anbietet, um Unternehmen bei der Einführung, Entwicklung und Bereitstellung komplexer Workloads auf AWS zu unterstützen. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Partner fundierte technische Fachkenntnisse sowie eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Cloud-Migrationslösungen in großem Maßstab nachweisen.

Mit der AWS Migration Competency kann Orion Kunden die Teilnahme am AWS Migration Acceleration Program (MAP) anbieten, einem umfassenden und bewährten Cloud-Migrationsprogramm, das auf der Erfahrung von AWS bei der Migration Tausender Unternehmenskunden zur Cloud basiert. Mit dem dreiphasigen MAP-Rahmenwerk aus Bewertung, Mobilisierung sowie Migration und Modernisierung unterstützt Orion Unternehmen dabei, Risiken zu minimieren, Kosten zu optimieren und Zeitpläne bei der Cloud-Migration zu verkürzen.

„Die Erlangung der AWS Migration Competency spiegelt unsere fundierte Fachkompetenz im Bereich Cloud-Engineering und unser Bestreben wider, sichere, nahtlose Migrationen bereitzustellen, die unseren Kunden echten geschäftlichen Mehrwert bieten", sagte David Winter, Geschäftsbereichsleiter sowie Leiter für Cloud und strategische Partnerschaften bei Orion Innovation. „Diese Auszeichnung stärkt unsere Partnerschaft mit AWS und bestätigt die bewährte Methodik, mit der unsere Teams geschäftskritische Workloads modernisieren, Migrationsrisiken reduzieren und unsere Kunden dabei unterstützen, Innovationen in der Cloud schneller voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, noch mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial von AWS auszuschöpfen und intelligente, zukunftsfähige Unternehmen aufzubauen."

AWS hat das AWS Competency Program ins Leben gerufen, um Kunden dabei zu helfen, AWS-Partner mit umfassender Branchenerfahrung und nachweislicher Fachkompetenz zu finden. Als AWS-Partner mit einem bewährten Ansatz für die Migration von Anwendungen zu AWS unterstützt Orion Unternehmen dabei, schneller voranzukommen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation ist ein auf Daten und KI spezialisierter Partner für Software-Engineering-Dienstleistungen mit fundierter Cloud-Expertise, der digitale Erlebnisse entwickelt, die für seine Kunden messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen.

Orion vereint Strategie, Experience Design und Engineering-Kompetenzen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben, zu skalieren und Zukunftstechnologien zu nutzen.

Stellen Sie sich vor, was als Nächstes kommt. Entwickeln Sie das, was zählt. Weitere Informationen finden Sie auf orioninnovation.com.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Orion Innovation obtient la certification « Migration » d'Amazon Web Services (AWS) pour la transition vers l'infonuagique

Orion Innovation obtient la certification « Migration » d'Amazon Web Services (AWS) pour la transition vers l'infonuagique

Orion Innovation (« Orion »), un partenaire spécialisé dans les services d'ingénierie logicielle basés sur les données et sur l'IA, a annoncé avoir...
Orion Innovation obtiene la certificación AWS Migration Competency para la la transformación a la nube

Orion Innovation obtiene la certificación AWS Migration Competency para la la transformación a la nube

Orion Innovation ("Orion"), socio de servicios de ingeniería de software con soporte para datos e inteligencia artificial, anunció que ha obtenido la ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics