Phenomenex、カラムの耐久性と分析法の信頼性を再定義する「Endrix Long Life」カラムを発表

カラムの耐久性と分析法の信頼性を再定義

トーランス、カリフォルニア州, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- Danaherのグループ企業であり、分離科学向け先端技術の研究・製造におけるグローバルリーダーであるPhenomenex Inc.は本日、要求の厳しい分析ワークフローにおいて、カラム寿命の延長と安定した性能を実現するために設計された新しい液体クロマトグラフィーソリューション「Endrix Long Life LC」カラムを発表しました。過酷なサンプルマトリックスや厳しい分析条件にも耐えるように設計されたEndrix Long Life LCは、分析法の開発から再現性のある結果の取得にいたるまで、中断時間を削減してラボを支援します。Phenomenexのカラムハードウェアテクノロジーにおけるこの最新の進歩は、クロマトグラフィーの性能を犠牲にすることなく、ダウンタイムの削減、スループットの向上、および投資収益率の向上を目指すラボ向けに専用設計されています。

Phenomenexの製品管理・戦略担当副社長であるEric Lavold氏は、次のように述べています。「科学者は、複雑化するサンプルへの対応と厳しいスケジュールを管理しながら、高品質のデータを提供しなければならないというプレッシャーに常にさらされています。Endrix Long Life LCは、長期間の使用に耐える優れた耐久性と信頼性の高い性能を実現することで、こうした課題に直接対処するために開発されました。」

Endrix Long Life LCは、ピークの歪み、物質の蓄積による圧力上昇、性能のドリフトなど、カラム破損の一般的な原因から保護する堅牢なカラム設計を提供します。初期段階からカラムの長寿命化と一貫性を優先させることで、Phenomenexはラボが長期にわたる一連の分析において分析法の完全性を維持することを可能にします。これらの機能により、Endrix Long Life LCカラムは、分析法の信頼性が極めて重要となる製薬・臨床ラボ、法医学・毒物学ラボ、ならびに環境・食品検査ラボに最適です。

本製品は、第73回質量分析および関連トピックに関するASMS会議（ASMS 2026）で正式に発表される予定で、参加者はブース802においてアプリケーションデータの確認や、PhenomenexのスペシャリストとEndrixのベストプラクティスに関する相談が可能です。

Phenomenexについて

Phenomenexは、学術、製薬、バイオテクノロジー、環境、臨床研究、政府機関、および工業研究所の研究者が直面する分離・精製の課題を解決する、革新的な分析化学ソリューションの開発に取り組むグローバル・テクノロジー・リーダーです。創薬や医薬品開発から食品安全、環境分析にいたるまで、Phenomenexのクロマトグラフィー・ソリューションは科学を加速させ、研究者が人々の健康と幸福を向上させる上で貢献しています。

Danaherについて

Danaherは、ライフサイエンスと診断薬分野における世界的なリーディング・イノベーターであり、人々の健康を改善するために科学技術の力を加速させることに尽力しています。業界をリードする複数の事業で構成される、密接に連携したエコシステムを通じて、当社は顧客と協力して最も複雑な科学的・臨床的課題を解決します。これにより、革新的な技術を研究開発から実用化へと迅速に移行させ、それを必要とする患者のもとへより早く届ける支援をしています。Danaher Business System（ダナハー・ビジネス・システム）を基盤とする当社の高度な科学技術と実証済みの革新能力は、より迅速で正確な診断を可能にし、人生を好転させる治療法の発見、開発、および提供に必要な時間、コスト、リスクを低減します。継続的な改善とオペレーショナルエクセレンスを通じて、世界中の約6万人の従業員が、より健康的で持続可能な明日を築きながら、長期的なインパクトをもたらし、世界中の生活の質を向上させることに注力しています。詳細については、www.danaher.comをご覧ください。

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2991550/EndrixColumns_ID_41462ea00dab.jpg

SOURCE Phenomenex