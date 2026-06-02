कॉलम की मजबूती और व्यवस्था की विश्वसनीयता को पुन: परिभाषित करते हुए, Phenomenex ने Endrix Long Life कॉलम लॉन्च किए

कॉलम के स्थायित्व और व्यवस्था की विश्वसनीयता को पुन: परिभाषित किया गया

टोरेंस, कैलिफ़ोर्निया, 2 जून, 2026 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc., एक Danaher Company और पृथक्करण विज्ञानों के लिए उन्नत टेक्नोलॉजियों के अनुसंधान और निर्माण की वैश्विक अग्रणी, ने आज विस्तारित कॉलम जीवनकाल और मांग वाले विश्लेषणात्मक कार्यप्रवाहों में लगातार प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया लिक्विड क्रोमैटोग्राफी समाधान Endrix Long Life LC कॉलम प्रस्तुत किया। चुनौतीपूर्ण सैंपल मैट्रिक्स और व्यवस्था की कठोर स्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया, Endrix Long Life LC प्रयोगशालाओं को कम अवरोधों के साथ व्यवस्था विकास से लेकर पुनरुत्पादनीय परिणाम प्राप्त करने में सहायता करता है। Phenomenex की कॉलम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, क्रोमैटोग्राफिक प्रदर्शन का त्याग किए बिना डाउनटाइम को कम, थ्रूपुट में सुधार और निवेश पर रिटर्न बढ़ाने के लिए इस नवीनतम प्रगति की इच्छुक प्रयोगशालाओं के लिए विशेष रुप से तैयार की गई है।

Phenomenex में उत्पाद मैनेजमेंट और रणनीति के उपाध्यक्ष, Eric Lavold, ने कहा, "वैज्ञानिकों पर उच्च￼गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान करने के साथ-साथ सैंपल की बढ़ती जटिलता और कम समयसीमा को मैनेज करने का अनवरत दबाव रहता है। Endrix Long Life LC को असाधारण स्थायित्व और दीर्घकालिक उपयोग के दौरान विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करके इन चुनौतियों का सीधे समाधान करने के लिए विकसित किया गया था।"

अधिकतम विकृति, निर्मित दबाव में वृद्धि और प्रदर्शन में गिरावट सहित कॉलम विफलता के कॉमन प्रक्रियाओं से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करने के लिए Endrix Long Life LC एक मजबूत कॉलम डिज़ाइन प्रदान करता है। शुरुआत से ही कॉलम की दीर्घायु और स्थिरता को प्राथमिकता देकर, Phenomenex प्रयोगशालाओं को लंबी विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं में व्यवस्था की अखंडता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। ये क्षमताएं Endrix Long Life LC कॉलमों को फ़ार्मास्युटिकल और क्लिनिकल, फोरेंसिक तथा विष-विद्या, और पर्यावरण तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपयुक्त बनाती हैं जहां व्यवस्था की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है।

मास स्पेक्ट्रोमेट्री और संबद्ध विषयों पर इस उत्पाद का आधिकारिक अनावरण 73वीं ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (ASMS 2026) में किया जाएगा और उपस्थित लोग बूथ 802 पर Phenomenex विशेषज्ञों के साथ एप्लिकेशन डेटा पर जानकारियाँ प्राप्त और Endrix की सर्वोत्तम पद्धतियों पर चर्चा कर सकते हैं।

Phenomenex का परिचय

Phenomenex अकादमिक, फ़ार्मास्युटिकल, बायोटेक, पर्यावरण, क्लिनिकल अनुसंधान, सरकारी और औद्योगिक प्रयोगशालाओं में शोधकर्ताओं की पृथक्करण और शुद्धिकरण चुनौतियों को हल करने वाले नवीन विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध, एक वैश्विक टेक्नोलॉजी अग्रणी है। दवाओं की खोज तथा फ़ार्मास्युटिकल विकास से लेकर खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरण विश्लेषण तक, Phenomenex क्रोमैटोग्राफी समाधान विज्ञान को एक्सिलरेट और शोधकर्ताओं को मानव स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में सहायता करती है।

Danaher का परिचय

Danaher मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शक्ति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी वैश्विक जीवन विज्ञान और डायग्नास्टिक्स इन्नोवेटर है। उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियों से हमारे जुड़े हुए इकोसिस्टम के माध्यम से, हम ग्राहकों के साथ मिलकर उनकी सबसे जटिल वैज्ञानिक और क्लिनिकल चुनौतियों को हल करने के लिए काम करते हैं - जिससे नवाचारों को खोज से लेकर वितरण तक उन पर निर्भर रोगियों के लिए तेजी से आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। Danaher Business System द्वारा संचालित, हमारी उन्नत विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा नवाचार करने की प्रमाणित क्षमता, तेजी से और अधिक सटीक निदान को सक्षम बनाने में सहायता करती हैं तथा जीवन बदलने वाली चिकित्सा पद्धतियों की खोज, विकास और वितरण के लिए आवश्यक समय, लागत और जोखिम को कम करती हैं। अनवरत सुधार और परिचालन उत्कृष्टता के माध्यम से, पूरे विश्व में हमारे लगभग 60,000 सहयोगी स्थायी प्रभाव प्रदान करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.danaher.com पर जाएं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.phenomenex.com पर जाएं और कंपनी के ब्लॉग का www.scienceunfiltered.com पर अनुसरण करें।

आइए: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram और YouTube से जुड़ें।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2984794/Phenomenex_Logo.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2991550/EndrixColumns_ID_41462ea00dab.jpg