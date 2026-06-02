Phenomenex lance les colonnes Endrix Long Life, redéfinissant la durabilité des colonnes et la fiabilité des méthodes

Redéfinition de la durabilité des colonnes et de la fiabilité des méthodes

TORRANCE, Californie, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc., une société Danaher et un leader mondial dans la recherche et la fabrication de technologies avancées pour les sciences de la séparation, a présenté aujourd'hui la colonne Endrix Long Life LC, une nouvelle solution de chromatographie liquide conçue pour une durée de vie prolongée de la colonne et des performances constantes dans les flux de travail analytiques exigeants. Conçue pour résister aux matrices d'échantillons difficiles et aux conditions rigoureuses des méthodes, Endrix Long Life LC aide les laboratoires à passer du développement de méthodes à des résultats reproductibles avec moins d'interruptions. Cette dernière avancée dans la technologie matérielle des colonnes de Phenomenex est conçue pour les laboratoires qui cherchent à réduire les temps d'arrêt, à améliorer le débit et à augmenter le retour sur investissement sans sacrifier les performances chromatographiques.

« Les scientifiques sont soumis à une pression constante pour fournir des données de haute qualité tout en gérant la complexité croissante des échantillons et des délais plus serrés », a déclaré Eric Lavold, vice-président en charge de la gestion des produits et de la stratégie chez Phenomenex. « Endrix Long Life LC a été développé pour répondre directement à ces défis en offrant une durabilité exceptionnelle et des performances fiables sur une longue période d'utilisation. »

Endrix Long Life LC offre une conception de colonne robuste qui aide à se prémunir contre les causes courantes de défaillance des colonnes, notamment la déformation des pics chromatographiques, l'augmentation de la pression due à l'accumulation de dépôts et la dérive des performances. En donnant la priorité à la longévité et à la cohérence des colonnes dès le départ, Phenomenex permet aux laboratoires de maintenir l'intégrité des méthodes sur des campagnes d'analyse plus longues. Ces capacités font des colonnes Endrix Long Life LC des colonnes bien adaptées aux laboratoires pharmaceutiques et cliniques, aux laboratoires de médecine légale et de toxicologie, ainsi qu'aux laboratoires d'analyses environnementales et alimentaires où la fiabilité des méthodes est cruciale.

Le produit sera officiellement dévoilé lors de la 73e Conférence ASMS sur la spectrométrie de masse et les sujets connexes (ASMS 2026) et les participants pourront explorer les données d'application et discuter des meilleures pratiques d'Endrix avec les spécialistes de Phenomenex sur le stand 802.

À propos de Phenomenex

Phenomenex est un leader technologique mondial engagé dans le développement de nouvelles solutions de chimie analytique qui résolvent les défis de séparation et de purification des chercheurs dans les laboratoires universitaires, pharmaceutiques, biotechnologiques, environnementaux, de recherche clinique, gouvernementaux et industriels. De la découverte de médicaments et du développement pharmaceutique à la sécurité alimentaire et à l'analyse environnementale, les solutions de chromatographie de Phenomenex accélèrent la science et aident les chercheurs à améliorer la santé et le bien-être humains.

À propos de Danaher

Danaher est un innovateur mondial de premier plan dans les domaines des sciences de la vie et du diagnostic, engagé à accélérer le potentiel de la science et de la technologie pour améliorer la santé humaine. Grâce à notre écosystème connecté d'entreprises leaders dans leur secteur, nous travaillons aux côtés de nos clients pour résoudre leurs défis scientifiques et cliniques les plus complexes, en aidant à faire passer les innovations de la découverte à la livraison plus rapidement pour les patients qui en dépendent. S'appuyant sur le système commercial de Danaher, notre science et notre technologie de pointe ainsi que notre capacité d'innovation éprouvée permettent d'établir des diagnostics plus rapides et plus précis et de réduire le temps, les coûts et les risques nécessaires à la découverte, au développement et à la mise à disposition de thérapies qui changent la vie des patients. Grâce à l'amélioration continue et à l'excellence opérationnelle, nos quelque 60 000 associés dans le monde entier s'efforcent d'avoir un impact durable et d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier, tout en construisant un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.danaher.com.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phenomenex.com et suivre le blog de l'entreprise à l'adresse www.scienceunfiltered.com

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