Plume, la red líder mundial de RWA, reduce las barreras para la inversión institucional coreana a través de la criptomoneda estable KRW1

NUEVA YORK, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Plume, la red líder mundial de activos del mundo real (RWA), ha presentado la criptomoneda estable KRW1 denominada en KRW emitida por la empresa líder en custodia de activos digitales BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service).

Gracias a esta colaboración, los inversionistas e instituciones coreanos obtienen la base para realizar pagos e inversiones directamente en wones coreanos (a través de KRW1) en todo el ecosistema de Plume.

"En este momento, Plume opera uno de los ecosistemas de RWA más grandes del mundo, con más de 280.000 titulares de RWA y 645 millones de dólares en RWA. Al agregar KRW1 como instrumento de pago e inversión, estamos abriendo una nueva vía, en especial para los inversionistas institucionales coreanos, para ingresar en el mercado de los RWA utilizando una moneda distinta al dólar estadounidense", afirmó Teddy Pornprinya, cofundador y director comercial (CBO) de Plume.

La decisión de Plume de seleccionar el won coreano como su primera moneda distinta al dólar estadounidense refleja la preparación regulatoria y la demanda institucional de Corea. Luego de las enmiendas introducidas el año pasado en la Ley de Mercados de Capitales y la Ley de Valores Electrónicos, Corea introdujo un marco normativo para los valores tokenizados (STO) que incorpora los tokens de seguridad al sistema financiero regulado, y se considera que cuenta con uno de los entornos normativos más avanzados de Asia en materia de RWA.

"Corea es un mercado en el que la normativa es relativamente clara, pero favorece la innovación. Las principales instituciones financieras están ampliando las inversiones relacionadas con los RWA y la blockchain, lo que convierte a Corea en un centro estratégico clave para la expansión de Plume en Asia", afirmó Pornprinya.

Lanzado por BDACS en septiembre de 2025, KRW1 está totalmente respaldado por depósitos en KRW mantenidos en una cuenta de depósito en garantía en un banco comercial nacional, Woori Bank. BDACS ha completado con éxito una prueba de concepto (PoC que abarca los depósitos en KRW, la emisión de tokens y la verificación en cadena), lo que valida tanto la viabilidad técnica como la estabilidad operativa.

"Plume se ha consolidado como una plataforma de RWA lista para instituciones gracias al cumplimiento normativo integrado y la compatibilidad total con EVM", afirmó Hong-yeol Ryu, director ejecutivo de BDACS. "La integración de KRW1 fortalece aún más su posición como proveedor de infraestructura de RWA alineada con la normativa en Asia".

Plume abre el acceso a activos de gestores de activos mundiales, como Apollo Global Management, WisdomTree y BlackOpal, que abarcan clases de activos como préstamos respaldados por bienes raíces, fondos privados y bonos del gobierno.

Con la introducción de KRW1, los inversionistas coreanos pueden invertir y recibir rendimientos directamente en wones, lo que reduce los costos de cambio de divisas y la complejidad operativa, a la vez que allana el camino para una mayor participación institucional, la futura emisión en cadena por parte de instituciones financieras coreanas y la expansión a otras monedas asiáticas, como el yen japonés y el dólar de Singapur.

