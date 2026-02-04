Plume, Jaringan RWA Terkemuka di Dunia, Mengurangi Hambatan Investasi Institusi Korea Melalui Stablecoin KRW1

NEW YORK, 4 Februari 2026 /PRNewswire/ - Plume adalah jaringan Real-World Asset (RWA) terkemuka di dunia. Plume memperkenalkan stablecoin KRW1 dalam mata uang KRW yang diterbitkan oleh perusahaan penyimpanan aset digital terkemuka, BDACS.

Melalui kerja sama ini, berbagai investor dan institusi Korea memiliki dasar untuk melakukan pembayaran dan investasi secara langsung dalam mata uang won Korea (melalui KRW1) di seluruh ekosistem Plume.

"Saat ini Plume mengoperasikan salah satu ekosistem RWA terbesar di dunia, dengan lebih dari 280.000 pemegang RWA dan $645 juta RWA. Dengan menambahkan KRW1 sebagai instrumen pembayaran dan investasi, kami membuka jalur baru, terutama bagi investor institusi di Korea, untuk memasuki pasar RWA dengan mata uang non USD," kata Teddy Pornprinya, salah satu Pendiri dan Chief Business Officer (CBO) Plume.

Keputusan Plume untuk memilih won Korea sebagai mata uang non USD pertama menunjukkan kesiapan regulasi dan permintaan institusi di Korea. Setelah perubahan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Sekuritas Elektronik tahun lalu, Korea memperkenalkan kerangka kerja Tokenized Securities (STO) yang menghadirkan token keamanan ke sistem keuangan teregulasi dan dianggap sebagai salah satu lingkungan peraturan RWA yang lebih maju di Asia.

"Pasar di Korea memiliki peraturan yang relatif jelas dan mendukung inovasi. Berbagai institusi keuangan besar sedang memperluas investasi terkait RWA dan blockchain sehingga Korea menjadi pusat strategis yang utama untuk ekspansi Plume di Asia," kata Pornprinya.

Diluncurkan oleh BDACS pada bulan September 2025, KRW1 sepenuhnya didukung oleh deposito KRW yang disimpan dalam rekening escrow di bank komersial domestik, Woori Bank. BDACS telah menyelesaikan Proof of Concept (PoC yang mencakup setoran KRW, penerbitan token, dan verifikasi on-chain) sehingga mengesahkan kelayakan teknis dan stabilitas operasional.

"Plume semakin mantap sebagai platform RWA yang siap digunakan oleh institusi melalui kepatuhan terintegrasi dan kompatibel sepenuhnya dengan EVM," kata Hong-yeol Ryu, CEO BDACS. "Integrasi KRW1 semakin memperkuat posisi Plume sebagai penyedia infrastruktur RWA yang selaras dengan peraturan di Asia."

Plume menyediakan akses ke aset dari manajer aset global seperti Apollo Global Management, WisdomTree, dan BlackOpal, yang mencakup kelas aset seperti pinjaman beragun properti, dana pribadi, dan obligasi pemerintah.

Setelah KRW1 diperkenalkan, investor Korea dapat berinvestasi dan menerima pengembalian secara langsung dalam mata uang won sehingga mengurangi biaya valas dan kerumitan operasional sekaligus membuka jalan bagi partisipasi lebih besar dari kalangan institusi, penerbitan on-chain di masa mendatang oleh lembaga keuangan Korea, dan meluas ke berbagai mata uang Asia lain seperti yen Jepang dan dolar Singapura.

Tentang Plume

Plume adalah jaringan Real-World Asset (RWA) terkemuka. Plume memungkinkan penerbit aset dan institusi menggunakan aset onchain melalui infrastruktur miliknya dan mengembangkan aset tersebut melalui protokol Real World Yield andalannya, Nest. Sebagai ekosistem dengan basis dompet aktif terbesar di sektor RWA dan lebih dari 200 proyek, Plume membentuk pasar modal onchain generasi baru.

Ketahui lebih lanjut di https://plume.org/

Kontak Media

Leila Stein, Content Marketing Manager, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2564992/Full_Logo_ID_3d3934e75632_Logo.jpg

SOURCE Plume Network