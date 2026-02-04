Het wereldwijd toonaangevende RWA Network Plume verlaagt de barrière voor Koreaanse institutionele investeringen via de KRW1 Stablecoin

NEW YORK, 4 februari 2026 /PRNewswire/ -- Plume, het wereldwijd toonaangevende real-world asset (RWA) netwerk, heeft de KRW-denomineerde stablecoin KRW1 geïntroduceerd, uitgegeven door het toonaangevende digitale asset custody bedrijf BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service).

Door deze samenwerking krijgen Koreaanse beleggers en instellingen de basis om betalingen en investeringen rechtstreeks in Koreaanse won (via KRW1) te doen in het ecosysteem van Plume.

"Plume exploiteert momenteel een van 's werelds grootste RWA-ecosystemen, met meer dan 280.000 RWA-houders en $645 miljoen aan RWA's. Door KRW1 toe te voegen als betalings- en investeringsinstrument, openen we een nieuwe weg, met name voor Koreaanse institutionele beleggers, om de RWA-markt te betreden met een niet-USD-valuta", zei Teddy Pornprinya, medeoprichter en Chief Business Officer (CBO) van Plume.

Het besluit van Plume om de Koreaanse won als eerste niet-USD-valuta te kiezen, weerspiegelt de regelgevingsbereidheid en institutionele vraag van Korea. Na wijzigingen in de Capital Markets Act en de Electronic Securities Act vorig jaar, introduceerde Korea een tokenized securities (STO) -kader dat security tokens in het gereguleerde financiële systeem brengt en dat beschouwd wordt als een van de meer geavanceerde RWA-regelgevingsomgevingen in Azië.

"Korea is een markt waar de regelgeving relatief duidelijk is, maar toch innovatie ondersteunt. Grote financiële instellingen breiden investeringen uit met betrekking tot RWA's en blockchain, waardoor Korea een belangrijke strategische hub wordt voor de uitbreiding van Plume in Azië", aldus Pornprinya.

KRW1 werd in september 2025 gelanceerd door BDACS en wordt volledig ondersteund door KRW-deposito's op een escrow-rekening bij een binnenlandse commerciële bank, Woori Bank. BDACS heeft met succes een proof of concept (PoC voor KRW-deposito's, token-uitgifte en on-chain verificatie) afgerond, waarbij zowel de technische haalbaarheid als de operationele stabiliteit is gevalideerd.

"Plume heeft zich gevestigd als een institutioneel RWA-platform door middel van ingebedde naleving en volledige EVM-compatibiliteit", aldus Hong-yeol Ryu, CEO van BDACS. "De integratie van KRW1 versterkt zijn positie nog verder als een RWA-infrastructuurprovider die zich aan de regelgeving in Azië heeft aangepast".

Plume biedt toegang tot activa van wereldwijde vermogensbeheerders, waaronder Apollo Global Management, WisdomTree en BlackOpal, die zich uitstrekken over vermogenscategorieën zoals door vastgoed gedekte leningen, particuliere fondsen en overheidsobligaties.

Met de introductie van KRW1 kunnen Koreaanse beleggers rechtstreeks in won investeren en rendement ontvangen, waardoor de FX-kosten en de operationele complexiteit worden verminderd, terwijl de weg wordt vrijgemaakt voor een grotere institutionele deelname, toekomstige on-chain-uitgifte door Koreaanse financiële instellingen en uitbreiding naar extra Aziatische valuta's zoals de Japanse yen en de Singaporese dollar.

