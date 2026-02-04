全球領先的現實世界資產網絡 Plume，透過 KRW1 穩定幣降低韓國機構投資者的參與門檻

紐約2026年2月4日 /美通社/ -- 全球領先的現實世界資產 (RWA) 網絡 Plume，推出了由領先數碼資產託管公司 BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service) 發行的韓元計價穩定幣 KRW1。

藉此合作，韓國投資者及機構得以在 Plume 的生態系統中，直接使用韓元 (透過 KRW1) 付款和投資。

Plume 聯合創辦人兼業務總監 (CBO) Teddy Pornprinya 表示：「Plume 目前營運全球規模數一數二的現實世界資產 (RWA) 生態系統，擁有超過 28 萬名 RWA 持有者，相關資產總值達 6.45 億美元。 引進 KRW1 作為支付和投資工具，為韓國機構投資者開闢了新途徑，讓其能以非美元貨幣進入現實世界資產市場。」

Plume 首選韓元作為非美元貨幣，反映出韓國監管準備就緒，而且機構需求殷切。 繼去年修訂《資本市場法》(Capital Markets Act) 及《電子證券法》 (Electronic Securities Act) 後，韓國推出代幣化證券 (STO) 監管框架，讓證券型代幣納入受監管的金融體系，韓國也被認為是亞洲地區在現實世界資產 (RWA) 監管環境最為成熟的國家之一。

Pornprinya 說：「韓國市場的監管框架既清晰明確，亦支持創新。 韓國主要金融機構正加大對現實世界資產及區塊鏈的投資，令韓國成為 Plume 拓展亞洲市場的策略要地。」

KRW1 由 BDACS 在 2025 年 9 月發行，並由韓國友利銀行的託管帳戶內韓元存款提供十足擔保。 BDACS 成功完成概念驗證 (PoC，包括韓元存款、代幣發行及鏈上驗證)，證實技術可行及運作穩定。

BDACS 行政總裁 Hong-yeol Ryu 指出：「Plume 憑著內嵌合規功能與全面兼容以太坊虛擬機 (EVM)，已成為可供機構直接採用的現實世界資產平台。 整合 KRW1 後，將進一步鞏固其作為亞洲合規現實世界資產基礎建設供應商的地位。」

Plume 開放大門，讓投資者能夠涉足 Apollo Global Management、WisdomTree 及 BlackOpal 等全球頂尖資產管理公司的資產，涵蓋房地產抵押貸款、私募基金及政府債券等多種資產。

引入 KRW1 後，韓國投資者就能直接以韓元投資並獲取回報，減少外匯 (FX) 成本及操作難度，同時為更多機構參與、韓國金融機構未來的鏈上發行，以及拓展至日圓和新加坡元等其他亞洲貨幣奠定基礎。

