Presentación de la línea de oradores del Foro Global de Fortune para el 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Nueva York

El siete veces campeón mundial y empresario Tom Brady y el subdirector gerente del FMI Gita Gopinath, entre otras personalidades, han confirmado que participarán en la reunión anual de la revista Fortune de los principales ejecutivos de negocios globales y líderes políticos

Leon Panetta y Mike Pompeo, exsecretarios del gabinete de la Casa Blanca y exdirectores de la CIA, abrirán el Foro con un debate fundamental sobre "Estados Unidos y el nuevo orden mundial"

NUEVA YORK, 24 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Fortune ha anunciado hoy una lista de ponentes confirmados para su Foro Global de Fortune 2024, la principal reunión de directores ejecutivos y líderes de las mayores empresas multinacionales del mundo, junto con responsables políticos, líderes de opinión e inversores, que se celebrará el 11 y 12 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York, en el Jazz del Lincoln Center.

El Foro Global de Fortune es conocido por facilitar conversaciones significativas entre figuras líderes en negocios, gobierno y cultura, y proporcionar información crítica sobre las estrategias comerciales globales. Este prestigioso evento de dos días convoca a los principales ejecutivos de las empresas más grandes e innovadoras del mundo, incluida la lista Fortune Global 500.

El tema de este año, "Negocios a la velocidad del cambio", abordará cuestiones apremiantes en el dinámico panorama empresarial actual, incluida la gestión de la fuerza laboral en una economía impulsada por la IA, la respuesta a la reacción medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), la mitigación de los riesgos tecnológicos y los desafíos regulatorios, la lucha contra los problemas climáticos y energéticos, la superación de las tensiones geopolíticas y el aprovechamiento de las oportunidades en un entorno comercial global impredecible.

Dado que las elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebrarán menos de una semana antes, y los votantes de más de 70 países de todo el mundo han acudido a las urnas, el Foro Global de Fortune comenzará el lunes 11 de noviembre con un debate fundamental sobre la diplomacia a nivel mundial y el papel de Estados Unidos en la escena mundial con, Leon Panetta, presidente del Instituto Panetta de Políticas Públicas y secretario de Defensa de EE. UU. (2011 a 2013), director de la Agencia Central de Inteligencia (2009 a 2011) y Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU. (2018 a 2021), director de la Agencia Central de Inteligencia (2017 a 2018). El debate estará moderado por Clay Chandler, editor ejecutivo para Asia de Fortune y copresidente del Foro Global de Fortune.

El siete veces campeón del mundo Tom Brady y el profesor y ex decano de la Escuela de Negocios de Harvard Nitin Nohria hablarán con la editora en jefe de Fortune, Alyson Shontell, sobre el arte (y la ciencia) del trabajo en equipo. Gita Gopinath, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, hablará con Clay Chandler de Fortune sobre cómo los cambios geopolíticos y demográficos están dando forma a la economía mundial. Wynton Marsalis, compositor ganador del Premio Pulitzer y director general y artístico de Jazz en el Lincoln Center, hablará con el director editorial de Fortune Live Media, Andrew Nusca, sobre la democracia, la búsqueda de la justicia y lo que los fundamentos del jazz pueden enseñarnos sobre el liderazgo.

"Durante estos momentos trascendentales, nos sentimos honrados de convocar a las mentes más brillantes y líderes de las empresas más grandes del mundo para reunirse cara a cara, entre pares, e impulsar una agenda de progreso y transformación", dijo Anastasia Nyrkovskaya, directora ejecutiva de Fortune. "Nadie lo hace mejor que Fortune. Es hora de restablecer y determinar nuevas direcciones que puedan mejorar los negocios para las personas en todo el mundo".

Los oradores adicionales son:

Además, Fortune presentará una nueva lista en el Foro Global de Fortune de este año: The Fortune 100 Most Powerful People in Business (Las 100 personas más poderosas en los negocios de la lista Fortune 100).En la Cena de Gala del Foro en la noche del 11 de noviembre, Fortune dará a conocer temprano la lista para los asistentes; a la mañana siguiente, 12 de noviembre, la lista se publicará en línea y en los boletines de Fortune. Este nuevo ranking global, el MPP 100, se basa en la historia de Fortune de publicar listas icónicas de empresas y líderes empresariales, incluidas las Fortune 500, Fortune Global 500 y Most Powerful Women, al identificar de forma independiente a aquellas con poder e influencia de gran alcance utilizando la metodología patentada y única de Fortune.

Fortune actualizará la lista de oradores, asistentes y sesiones antes del Foro. Para obtener más información y la agenda completa, visite el sitio web del evento aquí.

Acerca del Foro Global de Fortune: Desde 1995, el Foro Global de Fortune ha sido organizado por los editores de Fortune en grandes ciudades en las fronteras dinámicas de los negocios globales. El Foro reúne a líderes de empresas que abarcan industrias de todo el mundo: los directores, presidentes y directores ejecutivos de las empresas multinacionales más grandes del mundo. La participación en el Foro Global de Fortune es solo por invitación.

Foro Global de Fortune 2024 cuenta con el apoyo de Knowledge Partner McKinsey & Company; Premier Partner Wuliangye; y Partners AFEELA, DXC Technology, Hedera, Indeed, Insigniam, Novartis y PayPal.

Esta es la primera vez que el Foro Global de Fortune se reúne en la ciudad de Nueva York. Las ciudades anfitrionas anteriores del Foro Global de Fortune han sido Singapur, Barcelona, Guangzhou, Nueva Delhi, Chengdu, Roma, Hong Kong, Toronto, París, Abu Dhabi, Ciudad del Cabo y San Francisco.

Acerca de Fortune:

Fortune es una empresa global de medios multiplataforma basada en un legado de informes e información confiables y galardonados para aquellos que desean mejorar sus negocios. De propiedad independiente, Fortune cuenta las historias de las empresas más grandes del mundo y sus líderes, así como de una nueva generación de innovadores que están haciendo avanzar los negocios. Tanto en formato digital como impreso, Fortune mide el desempeño corporativo a través de rigurosos puntos de referencia y responsabiliza a las empresas en regiones de todo el mundo. Sus clasificaciones icónicas incluyen Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women y World's Most Admired Companies. Fortune construye comunidades de clase mundial y convoca a líderes de opinión de la industria para cumbres y conferencias exclusivas, incluido el Foro Global de Fortune, Brainstorm Tech, Fortune Most Powerful Women. Para obtener más información, visite fortune.com.

