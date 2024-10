七屆世界冠軍兼企業家Tom Brady、國際貨幣基金組織(IMF)副總經理Gita Gopinath等眾多知名人士已確認出席《財富》雜誌舉辦的年度全球商業高層與政策領袖會議,擔任演講嘉賓

前白宮內閣部長及中央情報局(CIA)局長Leon Panetta與Mike Pompeo將在論壇開幕時展開深入對話,主題為「美國與新全球秩序」

紐約2024年10月26日 /美通社/ -- 《財富》雜誌今天公佈了2024年財富全球論壇(2024 Fortune Global Forum)的確認講者名單。該論壇將於2024年11月11日至12日在美國紐約市的林肯中心爵士音樂廳(Jazz at Lincoln Center)舉行,匯聚來自世界各地的政策制定者、思想領袖和投資者,並吸引全球大型跨國企業的行政總裁及高層出席。

財富全球論壇以促進商界、政府和文化領袖之間的深入對話而聞名,為全球商業策略提供關鍵見解。這場為期兩天的盛會匯聚了來自全球最大型、最具創新力的企業的高層管理人員,包括財富全球500強企業的領袖。

本年度的主題為「按變革速度經營」(Business at the Speed of Change),將探討當前動態商業環境中的迫切問題,包括在人工智能驅動的經濟中管理勞動力、應對環境、社會及管治(ESG)反彈、減緩技術風險與監管挑戰、應對氣候與能源問題、駕馭地緣政治緊張局勢,以及在不可預測的全球貿易環境中把握機遇。

在這場受世界事件影響的複雜全球經濟背景下,論壇將進行一場坦誠的對話,探討全球外交及美國在世界舞台上的角色。參與者包括潘內達公共政策研究所(Panetta Institute for Public Policy)主席、前美國國防部長(2011-2013年)及中央情報局局長(2009-2011年)潘內達(Leon Panetta),以及前美國國務卿(2018-2021年)及中央情報局局長(2017-2018年)蓬佩奧(Mike Pompeo),對話將由《財富》雜誌亞洲執行編輯兼財富全球論壇聯席主席Clay Chandler主持。

此外,七屆世界冠軍Tom Brady和哈佛商學院前院長Nitin Nohria將與《財富》雜誌總編輯Alyson Shontell探討團隊合作的藝術(與科學)。國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)第一副總經理Gita Gopinath將與《財富》雜誌Clay Chandler對話,探討地緣政治與人口變遷如何塑造全球經濟。普利茲獎得主、林肯中心爵士音樂廳的管理及藝術總監Wynton Marsalis則將與《財富》雜誌直播媒體編輯總監Andrew Nusca交流,討論民主、追求正義以及爵士音樂的基本原則如何教會我們領導力。

「在這個具有歷史意義的時刻,我們榮幸地匯聚了全球最大企業中最傑出的思想領袖與決策者,促進面對面的交流與合作,以推動進步與轉型的議程,」《財富》雜誌行政總裁Anastasia Nyrkovskaya表示。「沒有任何人能像《財富》雜誌這樣出色地實現這一目標。現在是重新調整並確定新方向的時候,讓商業為全球每個人帶來更好的未來。」

其他講者包括:

Charles Adkins(President主席)

Howard Boville(DXC Technology執行副總裁)

John Hope Bryant(Operation Hope創辦人、主席兼行政總裁)

Victor Bulto(Novartis US諾華製藥美國主席)

Alex Chriss(PayPal主席兼行政總裁)

Chris Cocks(Hasbro行政總裁)

Gary Cohn(IBM 副主席;前美國國家經濟理事會董事)

Brian Cornell(Target Corporation主席兼行政總裁)

Joanne Crevoiserat(Tapestry行政總裁)

Abhijit Dubey(NTT Data行政總裁)

Jim Fitterling(Dow主席兼行政總裁)

Adena Friedman(Nasdaq納斯達克主席兼行政總裁)

Stedman Graham(S. Graham and Associates主席兼行政總裁)

Jennifer Holmgren博士(LanzaTech行政總裁)

Fred Hu(Primavera Capital創辦人兼主席)

Paul Hudson(Sanofi行政總裁)

Barbara Humpton(Siemens USA西門子美國主席兼行政總裁)

Chris Hyams(Indeed行政總裁)

Bjarke Ingels(Bjarke Ingels Group (BIG) 創辦人兼創意總監)

Merit Janow(MasterCard萬事達卡主席兼哥倫比亞大學榮譽院長兼教授)

金刻羽(Keyu Jin)(倫敦經濟學院經濟學副教授)

Kate Johnson(Lumen Technologies行政總裁)

Vimal Kapur(Honeywell行政總裁)

Chase Koch(Koch Industries執行副總裁兼Koch Disruptive Technologies創辦人)

Josh Kushner(Thrive Capital創辦人兼管理合夥人)

Eric Kutcher(McKinsey & Company麥肯錫公司北美洲高級合夥人兼主席)

Rob Manfred(美國職棒大聯盟專員)

Dambisa Moyo男爵夫人(英國上院議員兼Versaca Investments共同負責人)

Tom Oxley博士(Synchron創辦人兼行政總裁)

Kristin Peck(Zoetis行政總裁)

Javier Rodriguez(DaVita行政總裁)

Nathan Rosenberg(Insigniam創始合夥人)

Adam Silver(美國國家籃球協會專員)

John Stankey(AT&T行政總裁)

Charles Van der Steene(A.P. Moller Maersk北美區主席)

Christian Sutherland-Wong(Glassdoor行政總裁)

屈翠容(Joey Wat)(Yum China百勝中國行政總裁)

Timothy Wennes(Santander US行政總裁)

Steven Williams(PepsiCo Foods North America行政總裁)

此外,《財富》雜誌將在今年的財富全球論壇上首次公佈一份全新名單:「財富百大最具影響力商界人物」。在11月11日晚上論壇的盛大晚宴上,《財富》雜誌將提前向與會者揭曉該名單;隨後於11月12日早上,該名單將在網上和《財富》雜誌通訊中發佈。在11月11日晚上論壇的盛大晚宴上,《財富》雜誌將提前向與會者揭曉該名單;隨後於11月12日早上,該名單將在網上和《財富》雜誌通訊中發佈。這份全新的全球排名——「財富百大最具影響力商界人物」(MPP 100),建立在《財富》雜誌發佈其標誌性的企業和商界領袖名單的歷史基礎上,包括「財富500強」(Fortune 500)、「財富全球500強」(Fortune Global 500)、「最具影響力女性」(Most Powerful Women)名單,透過《財富》雜誌獨特的專有方法獨立識別出具有深遠影響力和權力的人物。

《財富》雜誌將在論壇前更新講者名單、與會者名單和會議主題列表。如需更多資訊和完整議程,請按此處瀏覽活動網站。

關於財富全球論壇:自1995年以來,《財富》雜誌在全球商業動態前沿的主要城市舉辦了財富全球論壇。該論壇匯聚來自各行各業的領袖,包括全球最大跨國公司的董事會主席、董事總經理及行政總裁。參加財富全球論壇僅限受邀人士。

2024年財富全球論壇得到知識夥伴企業(Knowledge Partner)麥肯錫公司(McKinsey & Company)、首席夥伴企業(Premier Partner)五糧液(Wuliangye)以及夥伴企業AFEELA、DXC Technology、Hedera、Indeed、Insigniam、諾華製藥(Novartis)和PayPal的鼎力支持。

這是財富全球論壇首次在紐約市召開。歷屆財富全球論壇主辦城市包括新加坡、巴塞羅那、廣州、新德里、成都、羅馬、香港、多倫多、巴黎、阿布達比、開普敦和三藩市(舊金山)。

《財富》雜誌簡介:

《財富》雜誌(Fortune)是一間全球多平台媒體公司,建立在值得信賴、屢獲殊榮的報告和資訊的傳統之上,協助希望改善業務的人士。《財富》雜誌獨立擁有,講述全球最大型公司及其領導者以及一個新一代正在推動業務前進的創新者的故事。《財富》雜誌在線版和印刷版透過嚴格的基準衡量企業績效,並要求企業承擔責任。其標誌性的排名包括「財富500強」(Fortune 500)、「財富全球500強」(Fortune Global 500)、「全球最具影響力女性」(Most Powerful Women)以及「全球最受尊敬公司」(World's Most Admired Companies)。《財富》雜誌透過召集行業思想領袖舉辦專屬峰會和會議,打造世界級社群,其中包括「財富全球論壇」(Fortune Global Forum)、「腦力激盪科技會」(Brainstorm Tech)及「財富最具影響力女性」(Fortune Most Powerful Women)等活動。如欲了解詳情,請瀏覽 fortune.com。

傳媒聯絡:

Patrick Reilly

《財富》雜誌(Fortune)

[email protected]

Chelsea Hudson

《財富》雜誌(Fortune)

[email protected]

