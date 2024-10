Présentation de la liste des intervenants du Fortune Global Forum qui se tiendra les 11 et 12 novembre à New York

Le septuple champion du monde et entrepreneur Tom Brady et la directrice générale adjointe du FMI Gita Gopinath , parmi d'autres personnalités, ont confirmé leur participation à la réunion annuelle de Fortune, qui rassemble les principaux dirigeants d'entreprise et responsables politiques du monde entier.

Leon Panetta et Mike Pompeo, anciens secrétaires de cabinet de la Maison Blanche et directeurs de la CIA, ouvriront le Forum par un dialogue de fond sur le thème « l'Amérique et le nouvel ordre mondial »

NEW YORK, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Fortune annonce ce jour une liste de conférenciers confirmés pour son 2024 Fortune Global Forum, le premier rassemblement de CEO et de dirigeants des plus grandes entreprises multinationales du monde, aux côtés de décideurs politiques, de leaders d'opinion et d'investisseurs, qui se tiendra les 11 et 12 novembre 2024 à New York au Jazz at Lincoln Center.

Le Fortune Global Forum est reconnu pour promouvoir le dialogue entre les principaux acteurs du monde des affaires, du gouvernement et de la culture, en fournissant des informations cruciales sur les stratégies commerciales mondiales. Cet événement prestigieux de deux jours réunit des cadres supérieurs des entreprises les plus grandes et les plus innovantes du monde, y compris les entreprises du classement Fortune Global 500.

Le thème de cette année, « Business at the Speed of Change », abordera des questions urgentes dans le paysage commercial dynamique d'aujourd'hui, notamment la gestion de la main-d'œuvre dans une économie optimisée par l'IA, la réponse au contrecoup accusé par le domaine ESG, l'atténuation des risques technologiques et des défis réglementaires, la résolution des problèmes climatiques et énergétiques, la navigation dans les tensions géopolitiques et la capitalisation des opportunités dans un environnement commercial mondial imprévisible.

Étant donné que l'élection présidentielle américaine aura lieu moins d'une semaine avant, et que les électeurs dans plus de 70 pays dans le monde se sont rendus aux urnes, le Fortune Global Forum démarre le lundi 11 novembre avec une discussion essentielle sur la diplomatie mondiale et le rôle de l'Amérique sur la scène mondiale avec Leon Panetta, président du Panetta Institute for Public Policy et secrétaire américain à la défense (2011-2013), directeur de la Central Intelligence Agency (2009-2011) et Mike Pompeo, secrétaire d'État américain (2018-2021), directeur de la Central Intelligence Agency (2017-2018). Le débat sera modéré par Clay Chandler, rédacteur exécutif, Asie, Fortune et coprésident du conseil du Fortune Global Forum.

Le septuple champion du monde Tom Brady et le professeur et ancien doyen de la Harvard Business School Nitin Nohria s'entretiendront avec la rédactrice en chef de Fortune Alyson Shontell sur l'art (et la science) du travail d'équipe. Gita Gopinath, première directrice générale adjointe du Fonds monétaire international, s'entretiendra avec Clay Chandler de Fortune sur la manière dont les changements géopolitiques et démographiques façonnent l'économie mondiale. Wynton Marsalis, compositeur lauréat du prix Pulitzer et directeur général et artistique du Jazz at Lincoln Center, s'entretiendra avec le directeur éditorial de Fortune Live Media Andrew Nusca de la démocratie, de la quête de justice et de ce que les principes fondamentaux du jazz peuvent nous apprendre sur le leadership.

« En ces temps difficiles, c'est pour nous un honneur de réunir les esprits les plus brillants et les dirigeants des plus grandes entreprises du monde pour qu'ils se rencontrent face à face, d'égal à égal, et pour qu'ils mettent en œuvre un programme de progrès et de transformation », déclare Anastasia Nyrkovskaya, CEO, Fortune. « Personne ne s'y prend mieux que Fortune. Il est temps de se remettre en question et de déterminer de nouvelles orientations susceptibles d'améliorer la situation des entreprises pour les citoyens du monde entier. »

Parmi les autres intervenants figurent

Charles Adkins , président, Hedera

, président, Hedera Howard Boville , vice-président exécutif, DXC Technology

, vice-président exécutif, DXC Technology John Hope Bryant , fondateur, président du conseil et CEO, Operation Hope

, fondateur, président du conseil et CEO, Operation Hope Victor Bulto , président, Novartis US

, président, Novartis US Alex Chriss , président et CEO, PayPal

, président et CEO, PayPal Chris Cocks , CEO, Hasbro

, CEO, Hasbro Gary Cohn , vice-président du conseil, IBM ; ancien directeur du Conseil économique national des États-Unis

, vice-président du conseil, IBM ; ancien directeur du Conseil économique national des États-Unis Brian Cornell , président du conseil et CEO, Target Corporation

, président du conseil et CEO, Target Corporation Joanne Crevoiserat , CEO, Tapestry

, CEO, Tapestry Abhijit Dubey , CEO, NTT Data

, CEO, NTT Data Jim Fitterling , président du conseil et CEO, Dow

, président du conseil et CEO, Dow Adena Friedman , présidente du conseil et CEO, Nasdaq

, présidente du conseil et CEO, Nasdaq Stedman Graham , président du conseil et CEO, S. Graham and Associates

, président du conseil et CEO, and Associates Dre Jennifer Holmgren , CEO, LanzaTech

, CEO, LanzaTech Fred Hu , fondateur et président du conseil, Primavera Capital

, fondateur et président du conseil, Primavera Capital Paul Hudson , CEO, Sanofi

, CEO, Sanofi Barbara Humpton , présidente et CEO, Siemens USA

, présidente et CEO, Siemens Chris Hyams , CEO, Indeed

, CEO, Indeed Bjarke Ingels, fondateur et directeur de la création, Bjarke Ingels Group (BIG)

Merit Janow, présidente du conseil, MasterCard, doyenne émérite et professeure à l'université de Columbia

Keyu Jin , professeur associé d'économie, London School of Economics

, professeur associé d'économie, London School of Economics Kate Johnson , CEO, Lumen Technologies

, CEO, Lumen Technologies Vimal Kapur , CEO, Honeywell

, CEO, Honeywell Chase Koch , vice-président exécutif, Koch Industries, et fondateur de Koch Disruptive Technologies

, vice-président exécutif, Koch Industries, et fondateur de Koch Disruptive Technologies Josh Kushner , fondateur et managing partner, Thrive Capital

, fondateur et managing partner, Thrive Capital Eric Kutcher , senior partner et président du conseil, Amérique du Nord, McKinsey & Company

, senior partner et président du conseil, Amérique du Nord, McKinsey & Company Rob Manfred , commissaire, Major League Baseball

, commissaire, Major League Baseball Baronne Dambisa Moyo, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni et coprincipale, Versaca Investments

Tom Oxley , fondateur et CEO, Synchron

, fondateur et CEO, Synchron Kristin Peck , CEO, Zoetis

, CEO, Zoetis Javier Rodriguez , CEO, DaVita

, CEO, DaVita Nathan Rosenberg , associé fondateur, Insigniam

, associé fondateur, Insigniam Adam Silver , commissaire, National Basketball Association

, commissaire, National Basketball Association John Stankey , CEO, AT&T

, CEO, AT&T Charles Van der Steene , président, Amérique du Nord, A.P. Moller Maersk

, président, Amérique du Nord, A.P. Moller Maersk Christian Sutherland-Wong, CEO, Glassdoor

Joey Wat , CEO, Yum China

, CEO, Timothy Wennes , CEO, Santander US

, CEO, Santander US Steven Williams , CEO, PepsiCo Foods North America

En outre, Fortune présentera une nouvelle liste lors du Fortune Global Forum de cette année : Palmarès Fortune 100 Most Powerful People in Business. Lors du dîner de gala du Forum, le 11 novembre au soir, Fortune dévoilera la liste aux participants ; le lendemain matin, le 12 novembre, la liste sera publiée en ligne et dans les bulletins d'information de Fortune. Ce nouveau classement mondial - le MPP 100 - s'appuie sur l'histoire de Fortune qui publie des listes emblématiques d'entreprises et de chefs d'entreprise - notamment Fortune 500, Fortune Global 500 et Most Powerful Women - en identifiant de manière indépendante ceux qui ont un pouvoir et une influence de grande portée en utilisant la méthodologie exclusive et unique de Fortune.

Fortune mettra à jour la liste des intervenants, des participants et des sessions avant le forum. Pour plus d'informations et l'agenda complet, visitez le site web de l'événement ici.

À propos du Fortune Global Forum : Depuis 1995, le Fortune Global Forum est organisé par les rédacteurs de Fortune dans des villes prestigieuses pour aborder les nouvelles dynamiques des affaires internationales. Le forum réunit des présidents de conseil d'administration, des présidents et des CEO des plus grandes multinationales du monde. La participation au Fortune Global Forum se fait uniquement sur invitation.

Le Fortune Global Forum 2024 est soutenu par Knowledge Partner McKinsey & Company ; Premier Partner Wuliangye ; et Partners AFEELA, DXC Technology, Hedera, Indeed, Insigniam, Novartis et PayPal.

C'est la première fois que le Fortune Global Forum se réunit à New York. Les précédentes villes hôtes du Fortune Global Forum ont été Singapour, Barcelone, Guangzhou, New Delhi, Chengdu, Rome, Hong Kong, Toronto, Paris, Abou Dabi, Le Cap et San Francisco.

À propos de Fortune :

Fortune est une entreprise mondiale de médias multiplateformes qui s'appuie sur un héritage de reportages et d'informations fiables et primés, destinés à ceux qui souhaitent améliorer le fonctionnement des entreprises. Propriété d'un groupe indépendant, Fortune retrace l'histoire des plus grandes entreprises du monde et de leurs dirigeants, ainsi que celle d'une nouvelle génération d'innovateurs qui promeuvent le monde des affaires. Sous forme numérique et imprimée, Fortune mesure les performances des entreprises à l'aide de critères rigoureux dans des régions du monde entier. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women et World's Most Admired Companies. Fortune crée des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion du secteur pour des sommets et des conférences exclusifs, notamment le Fortune Global Forum, Brainstorm Tech et Fortune Most Powerful Women. Pour plus d'informations, consultez le site fortune.com.

Contacts presse :

Patrick Reilly

Fortune

[email protected]

Chelsea Hudson

Fortune

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2448209/odaseva_Logo.jpg