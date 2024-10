Fortune Global Forum: Rednerliste für den 11. und 12. November in New York City enthüllt

Der siebenfache Weltmeister und Unternehmer Tom Brady und die stellvertretende geschäftsführende Direktorin des IWF Gita Gopinath sind neben anderen Persönlichkeiten als Redner bei der jährlichen Fortune-Veranstaltung für Führungskräfte aus der globalen Wirtschaft und Politik anwesend.

Leon Panetta und Mike Pompeo, ehemalige Kabinettssekretäre des Weißen Hauses und Direktoren der CIA, werden das Forum mit einem wichtigen Dialog über „Amerika und die neue Weltordnung" eröffnen.

NEW YORK, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Fortune hat heute die Liste der bestätigten Redner für das 2024 Fortune Global Forum bekannt gegeben, dem führenden Treffen von Geschäftsführern und Führungskräften der größten multinationalen Unternehmen der Welt, neben politischen Entscheidungsträgern, Vordenkern und Investoren, das vom 11. bis 12. November 2024 in New York City im Jazz at Lincoln Center stattfindet.

Das Fortune Global Forum ist dafür bekannt, dass es bedeutungsvolle Gespräche zwischen führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur ermöglicht und entscheidende Einblicke in globale Geschäftsstrategien bietet. Auf dieser angesehenen zweitägigen Veranstaltung treffen sich Spitzenkräfte aus den größten und innovativsten Unternehmen der Welt, darunter die Fortune Global 500.

Das diesjährige Thema „Business at the Speed of Change" wird sich mit drängenden Fragen in der dynamischen Unternehmenslandschaft von heute befassen. Dazu gehören das Management von Arbeitskräften in einer KI-gestützten Wirtschaft, die Bewältigung von Rückschlägen im Bereich ESG, die Abschwächung von technologischen Risiken und regulatorischen Herausforderungen, die Bewältigung von Klima- und Energiefragen, die Bewältigung geopolitischer Spannungen und die Nutzung von Chancen in einem unvorhersehbaren globalen Handelsumfeld.

Da in weniger als einer Woche die Präsidentschaftswahlen in den USA anstehen und die Wähler in mehr als 70 Ländern der Welt zu den Urnen gegangen sind, beginnt das Fortune Global Forum am Montag, den 11. November, mit einer wichtigen Diskussion über globale Diplomatie und Amerikas Rolle auf der Weltbühne, mit Leon Panetta, Vorsitzender des Panetta Institute for Public Policy, US-Verteidigungsminister (2011–2013) und Direktor des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (2009–2011) und Mike Pompeo, US-Außenminister (2018–2021) und Direktor des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (2017–2018), moderiert von Clay Chandler, Chefredakteur, Asia, Fortune und Co-Vorsitzender, Fortune Global Forum.

Der siebenfache Weltmeister Tom Brady und der Professor und ehemalige Dekan der Harvard Business School Nitin Nohria sprechen mit der Chefredakteurin von Fortune Alyson Shontell über die Kunst (und Wissenschaft) der Teamarbeit. Gita Gopinath, erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, spricht mit Clay Chandler von Fortune darüber, wie geopolitische und demografische Verschiebungen die Weltwirtschaft beeinflussen. Wynton Marsalis, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Komponist und künstlerische Leiter von Jazz at Lincoln Center, wird mit dem Redaktionsleiter von Fortune Live Media Andrew Nusca über Demokratie, das Streben nach Gerechtigkeit und darüber sprechen, was wir von den Grundlagen des Jazz über Führung lernen können.

„Es ist uns eine Ehre, in diesen bedeutenden Zeiten die klügsten Köpfe und Führungskräfte der größten Unternehmen der Welt zusammenzubringen, um sich von Angesicht zu Angesicht und auf Augenhöhe zu treffen und eine Agenda des Fortschritts und des Wandels voranzutreiben", sagte Anastasia Nyrkovskaya, Geschäftsführerin von Fortune. „Niemand kann das besser als Fortune. Es ist an der Zeit, sich neu zu orientieren und neue Wege einzuschlagen, um die Wirtschaft für die Menschen überall auf der Welt zu verbessern."

Weitere Redner sind:

Charles Adkins , Präsident, Hedera

, Präsident, Hedera Howard Boville , geschäftsführender Vizepräsident, DXC Technology

, geschäftsführender Vizepräsident, DXC Technology John Hope Bryant , Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Operation Hope

, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Operation Hope Victor Bulto , Präsident, Novartis US

, Präsident, Novartis US Alex Chriss , Präsident und Geschäftsführer, PayPal

, Präsident und Geschäftsführer, PayPal Chris Cocks , Geschäftsführer, Hasbro

, Geschäftsführer, Hasbro Gary Cohn , stellvertretender Vorsitzender, IBM; ehemaliger Direktor, Nationaler Wirtschaftsrat der USA

, stellvertretender Vorsitzender, IBM; ehemaliger Direktor, Nationaler Wirtschaftsrat der Brian Cornell , Vorsitzender und Geschäftsführer, Target Corporation

, Vorsitzender und Geschäftsführer, Target Corporation Joanne Crevoiserat , Geschäftsführer, Tapestry

, Geschäftsführer, Tapestry Abhijit Dubey , Geschäftsführer, NTT Data

, Geschäftsführer, NTT Data Jim Fitterling , Vorsitzender und Geschäftsführer, Dow

, Vorsitzender und Geschäftsführer, Dow Adena Friedman , Vorsitzende und Geschäftsführerin, Nasdaq

, Vorsitzende und Geschäftsführerin, Nasdaq Stedman Graham , Vorsitzender und Geschäftsführerin, S. Graham and Associates

, Vorsitzender und Geschäftsführerin, S. Graham and Associates Dr. Jennifer Holmgren, Geschäftsführerin, LanzaTech

Fred Hu , Gründer und Vorsitzender, Primavera Capital

, Gründer und Vorsitzender, Primavera Capital Paul Hudson , Vorstandsvorsitzender, Sanofi

, Vorstandsvorsitzender, Sanofi Barbara Humpton , Präsidentin und Geschäftsführerin, Siemens USA

, Präsidentin und Geschäftsführerin, Siemens Chris Hyams , Geschäftsführer, Indeed

, Geschäftsführer, Indeed Bjarke Ingels, Gründer und Kreativdirektor, Bjarke Ingels Group (BIG)

Merit Janow, Vorsitzende, MasterCard und emeritierte Dekanin und Professorin, Columbia University

Keyu Jin, Associate Professor Wirtschaftswissenschaften, London School of Economics

Kate Johnson, Geschäftsführerin, Lumen Technologies

Vimal Kapur , Geschäftsführer, Honeywell

, Geschäftsführer, Honeywell Chase Koch , geschäftsführender Vizepräsident, Koch Industries, und Gründer, Koch Disruptive Technologies

, geschäftsführender Vizepräsident, Koch Industries, und Gründer, Koch Disruptive Technologies Josh Kushner, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, Thrive Capital

Eric Kutcher , Senior Partner und Vorsitzender, Nordamerika, McKinsey & Company

, Senior Partner und Vorsitzender, Nordamerika, McKinsey & Company Rob Manfred , Kommissar, Major League Baseball

, Kommissar, Major League Baseball Baronin Dambisa Moyo, Mitglied des britischen House of Lords und Mitgeschäftsführerin von Versaca Investments

Dr. Tom Oxley , Gründer und Geschäftsführer, Synchron

, Gründer und Geschäftsführer, Synchron Kristin Peck, Geschäftsführerin, Zoetis

Javier Rodriguez, Geschäftsführer, DaVita

Nathan Rosenberg , Gründungspartner, Insigniam

, Gründungspartner, Insigniam Adam Silver, Kommissar, National Basketball Association

John Stankey, Geschäftsführer, AT&T

Charles Van der Steene, Präsident, Nordamerika, A.P. Moller Maersk

Christian Sutherland-Wong, Geschäftsführer, Glassdoor

Joey Wat , Geschäftsführer, Yum China

, Geschäftsführer, Timothy Wennes , Geschäftsführer, Santander US

, Geschäftsführer, Santander US Steven Williams , Geschäftsführer, PepsiCo Foods North America

Außerdem wird Fortune auf dem diesjährigen Fortune Global Forum eine neue Liste vorstellen: The Fortune 100 Most Powerful People in Business. Beim Gala-Dinner des Forums am Abend des 11. November wird Fortune die Liste den Teilnehmern frühzeitig vorstellen; am folgenden Morgen, dem 12. November, wird die Liste online und in den Fortune-Newslettern veröffentlicht. Diese neue globale Rangliste – die MPP 100 – baut auf der Tradition von Fortune auf, legendäre Listen von Unternehmen und Wirtschaftsführern zu veröffentlichen, einschließlich der Fortune 500, Fortune Global 500 und Most Powerful Women, in denen unabhängig diejenigen mit weitreichender Macht und Einfluss identifiziert werden, basierend auf der eigenen und einzigartigen Methodik von Fortune.

Fortune wird die Liste der Redner, Teilnehmer und Sitzungen vor dem Forum aktualisieren. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie hier auf der Website der Veranstaltung.

Informationen zum Fortune Global Forum: Seit 1995 wird das Fortune Global Forum von der Fortune-Redaktion in großen Städten an den dynamischen Grenzen der globalen Wirtschaft veranstaltet. Das Forum versammelt Führungskräfte von Unternehmen aus allen Branchen der Welt – die Vorstandsvorsitzenden, Präsidenten und Geschäftsführer der größten multinationalen Unternehmen der Welt. Die Teilnahme am Fortune Global Forum erfolgt nur auf Einladung.

Das Fortune Global Forum 2024 wird unterstützt von Knowledge Partner McKinsey & Company, Premier Partner Wuliangye und den Partnern AFEELA, DXC Technology, Hedera, Indeed, Insigniam, Novartis und PayPal.

Es ist das erste Mal, dass das Fortune Global Forum in New York City tagt. Zu den bisherigen Gastgeberstädten des Fortune Global Forum gehörten Singapur, Barcelona, Guangzhou, Neu-Delhi, Chengdu, Rom, Hongkong, Toronto, Paris, Abu Dhabi, Kapstadt und San Francisco.

