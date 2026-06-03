Mesabi Metallics monetiza una parte de sus derechos de regalía por 265 millones de dólares

La mina de mineral de hierro de grado de reducción directa, de escala mundial, bajo costo y con una inversión de 2.500 millones de dólares, posiciona a la industria siderúrgica de Estados Unidos para independizarse de las importaciones extranjeras de Brasil y otros países

NASHWAUK, Minnesota, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), empresa respaldada por Essar Group, acordó la venta del 50 % de sus derechos de regalía a The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) por una contraprestación total de 265 millones de dólares, lo que implica una valoración de más de 500 millones de dólares para la plataforma de regalías. La transacción con TMCR se completará en dos tramos iguales de 132,5 millones de dólares cada uno: el primer tramo se cerró el 1.o de junio de 2026, mientras que el cierre del segundo tramo se prevé para los próximos 60 días. La mayor parte de los fondos obtenidos mediante esta transacción se destinará al crecimiento futuro de Mesabi Metallics.

Mesabi Metallics desarrolla una mina de mineral de hierro de grado de reducción directa y una planta de pellets de última generación en Nashwauk, Minnesota. (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

La operación confirma una vez más la excepcional calidad, la envergadura y la importancia estratégica a largo plazo de la mina de mineral de hierro de primera categoría para reducción directa (DR, por sus siglas en inglés) de Mesabi Metallics, así como de su planta de enriquecimiento y su planta de pellets en Minnesota, cuya puesta en marcha está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Una vez que se encuentre operativa, Mesabi Metallics se convertirá en uno de los únicos productores nacionales significativos de pellets comerciales de mineral de hierro de grado de reducción directa en Norteamérica. Estos pellets constituyen un insumo fundamental para la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico; sin embargo, Estados Unidos depende actualmente en gran medida de las importaciones de Brasil y otros países para su suministro. La producción de Mesabi Metallics contribuirá a fortalecer la competitividad de la manufactura nacional, al mismo tiempo que brindará apoyo a sectores críticos como la de infraestructura, automotriz, construcción naval, defensa y energía.

Al momento de su puesta en marcha, Mesabi Metallics se ubicará entre los productores de mineral de hierro de menor costo a nivel mundial. Esta ventaja estructural se debe al excepcional grado y escala de su cuerpo mineralizado, su moderna infraestructura de procesamiento y su ubicación estratégica en el centro del medio oeste de Estados Unidos. Mesabi Metallics está diseñada para producir pellets de reducción directa de la más alta calidad y grado a nivel mundial, lo que convertirá la producción de la empresa en la materia prima preferida para los fabricantes de acero en hornos de arco eléctrico.

La transacción se realiza tras el reciente anuncio de compromisos de financiamiento por más de 670 millones de dólares, los cuales incluyen 520 millones de dólares de Breakwall Capital y 150 millones de dólares de Macquarie Group. Mesabi Metallics también recibió una indicación de apoyo por parte del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM) por un monto de hasta 10.000 millones de dólares. En conjunto, estos financiamientos destacan la creciente confianza institucional en uno de los proyectos de desarrollo industrial y de minerales críticos más importantes de Estados Unidos. Estos financiamientos reflejan una amplia y creciente confianza en los activos de Mesabi, en su equipo de gestión y en su importancia estratégica para la nación.

"La inversión de TMCR representa una sólida validación por parte de terceros acerca de la calidad e importancia estratégica de Mesabi", afirmó Artem Matyushok, miembro del consejo de administración de Mesabi Metallics. "A medida que Estados Unidos trabaja para reconstruir la capacidad industrial nacional y asegurar las cadenas de suministro críticas, el mineral de hierro de grado de reducción directa se convierte en un recurso estratégico cada vez más importante. Mesabi cuenta con una posición única para suministrar ese recurso a partir de un activo estadounidense de larga vida útil, al mismo tiempo que genera un valor sustancial para nuestras partes interesadas".

"Mesabi Metallics representa uno de los proyectos mineros en desarrollo de mayor importancia estratégica en Norteamérica", señaló Brian Paes-Braga, fundador, presidente y director ejecutivo de TMCR. "El proyecto combina escala, calidad, una larga vida útil de la mina y una exposición directa a la reindustrialización de Estados Unidos. Consideramos que Mesabi desempeñará un papel fundamental en el suministro a la industria siderúrgica nacional durante las próximas décadas".

Scotiabank actuó como asesor financiero exclusivo de Mesabi Metallics y sus filiales en relación con la transacción.

Acerca de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, una empresa de Essar Group, desarrolla una mina de mineral de hierro de grado de reducción directa y una planta de pellets de última generación en Nashwauk, Minnesota. Una vez finalizado, el proyecto representará una inversión de aproximadamente 2.500 millones de dólares y se convertirá en la primera mina de mineral de hierro y planta de pellets nueva desarrollada en Minnesota en casi cincuenta años. Se prevé que Mesabi produzca algunos de los pellets de reducción directa de mayor grado en el mundo, lo que proporcionará un suministro nacional seguro de materias primas críticas necesarias para respaldar la industria siderúrgica estadounidense, el desarrollo de infraestructura, la construcción naval, la base industrial de defensa y el resurgimiento manufacturero en general.

Mesabi Metallics es la piedra angular de una estrategia más amplia destinada a relocalizar las cadenas de suministro de acero críticas y recuperar la producción industrial de Estados Unidos.

Acerca de The Metals Royalty Company Inc.

The Metals Royalty Company Inc. (NASDAQ: TMCR) es una plataforma de financiamiento creada con el propósito específico de impulsar la reindustrialización y la seguridad de los minerales críticos en Estados Unidos. La empresa adquiere y gestiona regalías de metales y minerales, flujos de producción y participaciones estructuradas similares a lo largo de toda la cadena de valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992758/Mesabi_Metallics_developing_a_state_of_the_art_DR_grade_iron_ore_mine.jpg

FUENTE Mesabi Metallics Co. LLC