Mesabi Metallics obtiene 150 millones de $ de Macquarie Group

El financiamiento más reciente se basa en el reciente impulso de capital para un proyecto de mineral de hierro estadounidense estructuralmente importante

NASHWAUK, Minnesota, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), respaldada por Essar Group, anunció hoy que obtuvo $ 150 millones de financiamiento de Macquarie Group, en apoyo de la puesta en marcha en el tercer trimestre de 2026 de su mina de mineral de hierro y planta de pellets de reducción directa (DR, por sus siglas en inglés) a escala mundial en Nashwauk, Minnesota.

Edificio concentrador Mesabi Metallics (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

El financiamiento sigue a la recientemente anunciada línea de crédito senior garantizada de $ 520 millones de Mesabi con Breakwall Capital, lo que refuerza aún más el fuerte impulso detrás del proyecto.

Mesabi también ha recibido recientemente el apoyo del Banco de Exportación e Importación de EE. UU. (EXIM), lo que refleja la creciente importancia estratégica del proyecto para la fabricación, la infraestructura, la automoción, la construcción naval y la defensa de EE. UU.

Mesabi Metallics está construyendo una nueva fuente estadounidense estratégicamente importante de mineral de hierro de grado DR en un momento en que Estados Unidos está trabajando para fortalecer las cadenas de suministro industriales y reducir la dependencia de las materias primas importadas.

Ubicada en más de 16,000 acres en el norte de Minnesota, Mesabi Metallics está completando una mina de mineral de hierro y pellets de grado DR de $ 2.5 mil millones a nivel mundial que abastecerá a los hornos de arco eléctrico de próxima generación de la siderurgia estadounidense, la forma más limpia y eficiente de fabricar acero de alta calidad.

Con más de 800 trabajadores de la construcción actualmente en el sitio, el proyecto es una de las mayores inversiones industriales del sector privado en la historia de Minnesota. Essar Group ya ha invertido más de $ 2 mil millones de capital en el proyecto.

"Este financiamiento de Macquarie marca otro gran paso adelante para Mesabi Metallics y se basa en el fuerte impulso que hemos establecido con nuestras asociaciones financieras recientemente anunciadas", dijo Joe Broking, presidente y director ejecutivo de Mesabi Metallics. "En conjunto, estas transacciones reflejan una creciente confianza en la calidad, la escala y la importancia estratégica de nuestro proyecto a medida que construimos una nueva fuente estadounidense de mineral de hierro de grado DR para fortalecer las cadenas de suministro nacionales de acero y reducir la dependencia de las importaciones".

"Macquarie ha disfrutado de una larga relación financiera con Essar Group, y nos complace extender esa relación a sus inversiones en metales y minería en los Estados Unidos", dijo Mike Burns, director general sénior del negocio de productos básicos y mercados globales de Macquarie Group. "Mesabi está desarrollando un proyecto de alta calidad y de importancia estratégica para el sector siderúrgico de Estados Unidos, y esperamos apoyar a la empresa a largo plazo".

Acerca de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, una empresa del Grupo Essar, está construyendo una planta de pellets de mineral de hierro de grado de reducción directa (DR) y mina de última generación para producir pellets de grado DR de primera calidad en más de 16,000 acres en Nashwauk, Minnesota. Una vez completado, será la primera nueva planta minera y de pellets en Minnesota en casi 50 años. Los pellets de mineral de hierro de grado DR de Mesabi se posicionarán estratégicamente para satisfacer la demanda del mercado de hornos de arco eléctrico, garantizando la seguridad de la cadena de suministro de pellets de hierro de grado DR en los Estados Unidos y reemplazando los pellets importados del extranjero. El esfuerzo es una de las mayores inversiones del sector privado en Minnesota. Mesabi Metallics ya ha invertido más de 2.200 millones de $ en el proyecto.

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FUENTE Mesabi Metallics Co. LLC