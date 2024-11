REALTY ONE GROUP ABRE SEDE EN URUGUAY

Ya en 22 países, la UNBrokerage sigue pintando de oro el mundo

LAGUNA NIGUEL, Calif., 30 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y UNA de los franquiciadoras de más rápido crecimiento en el mundo, abre una sede en Uruguay, el país número 22 en unirse al movimiento negro y dorado en todo el mundo.

Eugenia Aiello, con 26 años de experiencia como bróker independiente especializada en construcción y desarrollo, se convirtió en la propietaria regional internacional de Realty ONE Group Argentina el año pasado. Ahora se asocia con Hernan Bach, también con dos décadas y media de experiencia comercial, para impulsar la innovación en el mercado inmobiliario activo de Uruguay.

"No hay forma de detener a este poderoso dúo al aprovechar la oportunidad de crecimiento en Uruguay", expresó Kuba Jewgieniew , director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group International. "Demostramos el éxito del modelo y cultura (COOLTURE) de Realty ONE Group en mercados de todo el mundo, en especial cuando lo defienden emprendedores apasionados como Eugenia y Hernán".

Tanto Aiello como Bach se sintieron atraídos por el modelo de negocio con visión de futuro de Realty ONE Group y su rápido crecimiento internacional, y están entusiasmados por invertir su experiencia en ventas, desarrollo empresarial y liderazgo para ayudar a los profesionales inmobiliarios a ser más exitosos con mayor rapidez.

"Estos dos empresarios dinámicos están listos para dejar una huella duradera en el vibrante mercado uruguayo", afirmó Danny Hernández, vicepresidente internacional de Realty ONE Group. "Con su energía contagiosa y su visión compartida, están listos para presentar la "COOLture" (cultura) única de Realty ONE Group y su filosofía empoderadora "Be Golden Be You" ("Brilla como el oro, sé tú") a nuestros profesionales inmobiliarios internacionales y redefinir el panorama inmobiliario en Uruguay".

El UNBrokerage, como se le conoce en el sector inmobiliario, acaba de superar los 20.000 profesionales inmobiliarios en todo el mundo, ya que la popularidad de la marca sigue aumentando gracias a su modelo de comisión del 100 % y a su completa oferta de formación empresarial, apoyo, herramientas y marketing.

Realty ONE Group International se adjudicó el puesto número 1 entre los franquiciadores inmobiliarios por tercer año consecutivo en la muy competitiva lista 2024 Franchise 500 ® de Entrepreneur. La única marca moderna y de estilo de vida del sector cuenta ahora con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 lugares en 49 estados de EE. UU., Washington, D. C. y otros 22 países y territorios.

