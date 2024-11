REALTY ONE GROUPがアルゼンチンで事業を開始

現在22ヵ国で、UNBrokerageが地球を金色に染め続ける

ラグナニゲル(カリフォルニア州), 2024年10月31日 /PRNewswire/ -- 現代のパーパスドリブンのライフスタイルブランドであり、世界で急成長しているフランチャイズ企業の1社であるリアルティ・ワン・グループ・インターナショナルは、世界の「ブラック&ゴールド運動」に加わる22番目の国、ウルグアイで営業を開始します。

建築と開発を専門とする独立系ブローカーとして26年の経験を持つEugenia Aiello(ユージェニア・アイエロ)は、昨年Realty ONE Group Argentinaのインターナショナル・リージョナル・オーナーに就任したばかりです。Aielloは現在商業部門で25年のキャリアを持つHernan Bach(ハーナン・バッハ)と提携し、ウルグアイの活発な不動産市場に革新をもたらそうとしています。

「ウルグアイで成長するチャンスを掴むのですから、この強力な二人組を止めることなんてできません」と、リアルティ・ワン・グループ・インターナショナルのCEO、Kuba Jewgieniew はコメントしています。「私たちはリアルティ・ワン・グループのモデルとCOOLTURE が成功することを世界中のマーケットで証明してきました。特にユージェニアやハーマンなどの情熱あふれる起業家たちが挑戦したときは、目を見張る成果を挙げました。」

アイエロもバッハも、リアルティ・ワン・グループの先見性のあるビジネスモデルと世界的な急成長ぶりに魅了され、彼らの営業力、事業開発、そしてリーダーシップの経験を不動産の専門家たちのより大きなスピード感ある成功に活かすことを望んでいます。

「彼ら二人のダイナミックな起業家たちは、活力あるウルグアイ市場に永続的な影響を残す準備が出来ています」と、リアルティ・ワン・グループの国際ビジネス担当副社長、Danny Hernandez(ダニー・ヘルナンデス)は語っています。「周囲に影響を与えるエネルギーと共通のビジョンを携え、彼らはリアルティ・ワン・グループならではの"COOLture"、そして力強いメッセージを与える"Be Golden Be You」(金色に輝くのは今のあなた)の哲学を、世界で活躍する不動産専門家に届け、ウルグアイの不動産状勢を新たにする用意が出来ているのです!」

「UNブローカー」として不動産業界で知られる同社は、100%コミッション・モデルと包括的なビジネス・コーチング、サポート、ツール、マーケティングの提供により、ブランドの人気が急上昇し、世界中で20,000人以上の不動産専門家を超えました。

リアルティ・ワン・グループは、アントレプレナー誌のきわめて競争力の高い2024年Franchise 500®リストの不動産フランチャイザー部門において、3年連続で1位の座を獲得しました。業界唯一の現代的ライフスタイル・ブランドとして、現在、米国49州、ワシントンD.C.、さらに22の国と地域の450以上の拠点で、20,000人以上の不動産プロフェッショナルを擁しています。

詳細は、www.OwnAOne.comをご覧ください。

リアルティ・ワン・グループ・インターナショナルについて

リアルティ・ワン・グループ・インターナショナルは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイル・ブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネス・モデル、フルサービスの仲介業務、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityを通じた優れたビジネス・コーチング、卓越したサポート、独自の技術であるzONEのおかげで、22か国以上の地域に450以上の拠点で20,000人以上の不動産専門家を抱えるまでに急成長しました。リアルティ・ワン・グループ・インターナショナルは、3年連続でアントレプレナー誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.comをご覧ください。

