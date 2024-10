REALTY ONE GROUP ERÖFFNET IN URUGUAY

Die UNBrokerage ist jetzt in 22 Ländern vertreten und malt den Globus weiter golden an

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, eröffnet in Uruguay, dem 22. Land, das sich der schwarz-goldenen Bewegung rund um den Globus anschließt.

Eugenia Aiello, die über 26 Jahre Erfahrung als unabhängige Maklerin mit Spezialisierung auf Bau- und Entwicklungsprojekte verfügt, wurde erst im vergangenen Jahr zur International Regional Owner der Realty ONE Group Argentina ernannt. Jetzt arbeitet sie mit Hernan Bach zusammen, der ebenfalls über zweieinhalb Jahrzehnte Geschäftserfahrung verfügt, um Innovationen auf dem aktiven Immobilienmarkt Uruguays voranzutreiben.

„Dieses hochkarätige Duo ist nicht zu stoppen, wenn es die Wachstumschancen in Uruguay ergreift" so Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International. „Wir haben den Erfolg des Modells der Realty ONE Group und von COOLTURE in Märkten auf der ganzen Welt bewiesen, insbesondere wenn sie von leidenschaftlichen Unternehmern wie Eugenia und Hernan vorangetrieben werden."

Sowohl Aiello als auch Bach waren von dem zukunftsweisenden Geschäftsmodell und dem raschen internationalen Wachstum der Realty ONE Group angetan und möchten ihre Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Führung einbringen, um Immobilienfachleuten zu helfen, schneller erfolgreich zu sein.

„Diese beiden dynamischen Unternehmer sind bereit, den dynamischen uruguayischen Markt nachhaltig zu prägen", so Danny Hernandez, Vice President of International der Realty ONE Group. „Mit ihrer ansteckenden Energie und ihrer gemeinsamen Vision sind sie bereit, die einzigartige „COOLture" und die ermutigende „Be Golden Be You"-Philosophie der Realty ONE Group bei unseren internationalen Immobilienprofis einzuführen und die Immobilienlandschaft in Uruguay neu zu gestalten!"

Die UNBrokerage, wie sie in der Immobilienbranche genannt wird, hat gerade die Marke von 20.000 Immobilienfachleuten weltweit überschritten, da die Popularität der Marke aufgrund ihres 100-prozentigen Provisionsmodells und ihres umfassenden Angebots an Business-Coaching, Unterstützung, Werkzeugen und Marketing weiter ansteigt.

Die Realty ONE Group International ist zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 unter den Immobilien-Franchisegebern auf der hart umkämpften Franchise 500® - Liste 2024 von Entrepreneur. Die einzige moderne Lifestyle-Marke der Branche zählt heute mehr als 20.000 Immobilienexperten an über 450 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 22 weiteren Ländern und Territorien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, die EIN Ziel verfolgt: Türen auf der ganzen Welt zu öffnen – EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie, zONE, ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in 22 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

