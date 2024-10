LE GROUPE REALTY ONE S'IMPLANTE EN URUGUAY

Désormais présent dans 22 pays, l'UNBrokerage continue de peindre le globe en or

LAGUNA NIGUEL, Calif., 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne, axée sur l'objectif et l'UN des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, ouvre ses portes en Uruguay, le 22e pays à rejoindre le mouvement noir et or dans le monde.

Eugenia Aiello, avec 26 ans d'expérience en tant que courtier indépendant spécialisé dans la construction et le développement, est devenue l'année dernière la propriétaire régionale internationale de Realty ONE Group Argentina. Elle s'associe aujourd'hui à Hernan Bach, qui possède lui aussi deux décennies et demie d'expérience commerciale, pour stimuler l'innovation sur le marché immobilier actif de l'Uruguay.

« Rien n'arrêtera ce duo de choc qui saisit l'opportunité de croissance en Uruguay » a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group International. « Nous avons prouvé le succès du modèle du Groupe Realty ONE et de COOLTURE sur les marchés du monde entier, en particulier lorsqu'il est défendu par des entrepreneurs passionnés comme Eugenia et Hernan. »

Aiello et Bach ont tous deux été attirés par le modèle d'entreprise avant-gardiste et la croissance internationale rapide de Realty ONE Group et sont impatients d'investir leur expérience en matière de vente, de développement commercial et de leadership pour aider les professionnels de l'immobilier à atteindre plus rapidement un plus grand succès.

« Ces deux entrepreneurs dynamiques sont prêts à laisser une marque durable sur le marché uruguayen dynamique », a déclaré Danny Hernandez, vice-président de l'international pour Realty ONE Group. « Avec leur énergie contagieuse et leur vision commune, ils sont prêts à introduire la "COOLture" unique de Realty ONE Group et sa philosophie « Be Golden Be You » à nos professionnels internationaux de l'immobilier et à remodeler le paysage immobilier de l'Uruguay ! »

UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'immobilier, vient de dépasser les 20 000 professionnels de l'immobilier dans le monde. La popularité de la marque continue de monter en flèche grâce à son modèle de commission à 100 % et à son offre complète de coaching, d'assistance, d'outils et de marketing pour les entreprises.

Realty ONE Group International a obtenu la première place des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste très compétitive 2024 Franchise 500® d'Entrepreneur . La seule marque moderne du secteur compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 agences réparties dans 49 États américains, Washington D.C. et 22 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques les plus dynamiques, modernes et axées sur le style de vie dans le domaine de l'immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation s'est rapidement développée pour atteindre plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites à travers 22 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa dynamique COOLTURE, son coaching d'affaires supérieur par le biais de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommé la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue à aller de l'avant, ouvrant des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg