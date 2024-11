REALTY ONE GROUP在烏拉圭開業

目前已進駐22個國家/地區,UNBrokerage持續為全球添上金色印記

加州拉古納尼古埃爾2024年10月31日 /美通社/ -- 現代化、以使命為導向的生活方式品牌Realty ONE Group International,作為全球增長最快的特許經營品牌之一,正在烏拉圭開設新分店,這是其在全球擴展的第22個國家/地區,繼續推動黑金運動。

Eugenia Aiello擁有26年的獨立經紀人經驗,專注於建築和開發,去年剛成為Realty ONE Group阿根廷的國際區域所有者。她現在與Hernan Bach合作,後者擁有25年的商業經驗,共同推動烏拉圭活躍房地產市場的創新。

「這對高效能搭檔在烏拉圭的增長機會面前勢不可擋,」Realty ONE Group International行政總裁兼創辦人Kuba Jewgieniew表示。「我們已經證明了Realty ONE Group模式和COOLTURE在全球市場上的成功,特別是在像Eugenia和Hernan這樣充滿激情的企業家推動下。」

Aiello和Bach都被Realty ONE Group前瞻性的商業模式和迅速的國際增長所吸引,並渴望將他們在銷售、業務發展和領導方面的經驗投入到幫助房地產專業人士更快實現更大成功的事業中。

「這兩位充滿活力的企業家將在充滿活力的烏拉圭市場留下深遠的印記,」Realty ONE Group國際副總裁Danny Hernandez表示。「憑藉他們充沛的精力和共同的願景,他們準備將Realty ONE Group獨特的『COOLture』以及其賦能的『Be Golden Be You』理念介紹給我們的國際房地產專業人士,並重新塑造烏拉圭的房地產格局!」

這家被稱為「UNBrokerage」的房地產公司在地產業界廣為人知、因其100%佣金模式以及全面的業務指導、支援、工具和營銷服務,品牌的受歡迎程度持續飆升,而其全球房地產專業人士剛超過20000人。

在《企業家》 競爭激烈的2024年Franchise 500 ®榜單 中,Realty ONE Group International連續第三年蟬聯地產特許經銷商第1名。這業內唯一的現代生活方式品牌,目前在美國49個州份、華盛頓特區和另外22個國家和地區的450多個地點,擁有超過20000名房地產專業人員。

更多資訊,請瀏覽www.OwnAOne.com。

關於Realty ONE Group International

Realty ONE Group International是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一,其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 — 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉行之有效的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、充滿活力的COOLTURE、透過ONE University提供的卓越業務指導、出色的支援及其專有技術zONE,此機構已迅速增長至20000多名房地產專業人士,覆蓋22個國家和地區共450多個地點。Realty ONE Group International 連續三年獲《企業家》雜誌(Entrepreneur Magazine)評為第一大房地產品牌,並繼續蓬勃發展,不僅為其客戶,更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊,請瀏覽www.RealtyONEGroup.com。

