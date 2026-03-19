RIMAN impulsa a la acción en la Convención de América del Norte de 2026

SEÚL, Corea del Sur, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ --, una empresa de venta directa que prioriza el cuidado de la piel y el bienestar K-beauty, organizó una exitosa convención en Long Beach, California, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. Miles de distribuidores y clientes potenciales de todo el mundo se reunieron para el evento de tres días, creando una atmósfera vibrante y de alta energía.

2026 RIMAN Convention North America en Long Beach, California (PRNewsfoto/RIMAN Inc.)

Desde la poderosa sesión de apertura, la emoción en la sala era inconfundible. Olas de aplausos, vítores y ovaciones de pie de más de 3500 asistentes resonaron en todo el salón repleto mientras los líderes y representantes de campo se reunían para celebrar los logros, compartir visiones y alinearse para el próximo año. La fuerte participación y el compromiso entusiasta demostraron claramente el impulso acelerado del mercado norteamericano.

Uno de los aspectos más destacados de la convención fue la introducción de los productos para el cuidado de la piel recientemente actualizados ICD Radiansome™100. El acceso exclusivo de RIMAN a una forma patentada de síntesis de liposomas, conocida como Microfluidizer Processor, permitió la dedicación y la creación definitiva de fórmulas 100 % liposomales, ahora actualizadas con tecnología de liposomas flexibles y nuevos ingredientes patentados para una mayor eficacia. Acompañado por este lanzamiento, se presentaron nuevos kits de experiencia, que ofrecen versiones en miniatura de los productos clave de RIMAN para compartir con los clientes potenciales de una manera completamente nueva.

Cuando se dieron a conocer los conceptos del producto y los puntos de mejora, el público respondió con aplausos entusiastas y una emoción visible. Un entrenamiento exhaustivo y una explicación de marketing reforzaron aún más la novedad y la trayectoria de la marca del lanzamiento, y cientos de asistentes esperaron ansiosamente el momento de probar estos productos por sí mismos.

Además, el Dr. Heesik Kim, Director de Investigación de la Fábrica de Células en el Instituto de Investigación de Biociencia y Biotecnología de Corea, pronunció una conferencia avanzada sobre el nuevo ingrediente del patrimonio de RIMAN, Jeju Chlorella, una especie de microalga exclusiva con sólidos beneficios más allá de solo la salud ocular. Su sesión despertó un gran interés, enfatizando la base científica y el potencial futuro de Jeju Chlorella, al tiempo que estableció este nuevo ingrediente patrimonial como parte integral de la historia de RIMAN

A lo largo de la convención, los líderes de alto rendimiento subieron al escenario para compartir conocimiento, estrategias prácticas así como viajes personales. Cada sesión fue recibida con atención enfocada, con los asistentes escuchando atentamente, capturando las conclusiones clave y respondiendo con aplausos entusiastas.

El intercambio de experiencias del mundo real, desde el desarrollo del equipo y el fomento de la confianza del cliente hasta el crecimiento del liderazgo, creó momentos de aprendizaje significativos e inspiradores que empoderarán a los asistentes mucho después del cierre del evento.

"La energía y el compromiso mostrados por todos aquí ejemplifican lo que hace de RIMAN una comunidad verdaderamente sin fronteras, impulsándonos hacia un futuro emocionante", comentó Youngsu Hwang, Director de Ventas Globales.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa global de venta directa de belleza y bienestar que redefine K-Beauty a través de ingredientes tradicionales de la isla de Jeju y la innovación de vanguardia. En su granja inteligente de Jeju, RIMAN gestiona cada paso, desde el cultivo de materias primas hasta el desarrollo de productos, incluido su ingrediente estrella, Giant BYoungPool™, un cultivar avanzado de Centella Asiática al que el Servicio Forestal de Corea otorgó protección de variedades vegetales por 20 años en julio de 2022 y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en septiembre de 2025.

Guiada por su filosofía de ofrecer una diferencia que la gente ama, RIMAN crea soluciones innovadoras y confiables para el cuidado de la piel y el bienestar que permiten a las personas de todo el mundo experimentar su ser más radiante.

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FUENTE RIMAN Inc.