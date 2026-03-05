RIMAN galardonado con el PREMIO iF DESIGN 2026, fortaleciendo su liderazgo de marca global

SEÚL, Corea del Sur, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, una marca coreana premium de cuidado de la piel y bienestar, ha anunciado que su línea ICD Dermatology Line, con boosters, sueros y cremas, ha recibido el PREMIO iF DESIGN 2026 en la categoría de DISEÑO de envases. El empaque reimagina el ingrediente distintivo de RIMAN, Giant BYoungPool™ (Centella Asiática Gigante), en una forma minimalista y sofisticada. El distintivo color "marfil verdoso", inspirado en Lava BYoungPool Water™, simboliza la claridad y la vitalidad, además de reflejar la sinergia entre el Agua Energética de Lava de Jeju y Giant BYoungPool™. El tono expresa la pureza y la energía de la naturaleza reforzada por el enfoque científico de la marca para el cuidado de la piel. Esta identidad de color distintiva refleja el posicionamiento de RIMAN en la convergencia de los ingredientes del patrimoniales y la investigación avanzada.

Línea de Dermatología ICD - Refuerzo, Suero y Crema (PRNewsfoto/RIMAN Inc.)

La superficie de la tapa de textura única se inspira en el basalto volcánico de Jeju, conocido por su filtración natural de Agua Energética de Lava. Este detalle táctil trasciende la decoración y simboliza el origen y la filosofía de la marca, al tiempo que fortalece su auténtica conexión con el entorno prístino de Jeju.

Youngsu Hwang, director de ventas globales de RIMAN, comentó: "Además de representar un logro de diseño, este premio también valida nuestra filosofía centrada en los ingredientes y nuestro compromiso a largo plazo con la integración de la investigación, la innovación y la identidad de marca. Seguiremos elevando a RIMAN como una marca global diferenciada de K-beauty ".

El iF DESIGN AWARD, reconocido a nivel mundial, presentado por el iF International Forum Design GmbH de Alemania, evalúa miles de inscripciones anualmente. El riguroso proceso del jurado evalúa la innovación, la funcionalidad, la estética, la experiencia del usuario y la sostenibilidad. Este reconocimiento afirma la capacidad de RIMAN para competir al más alto nivel internacional, lo que refleja su compromiso con la investigación basada en la ciencia, la innovación de ingredientes patentados y el diseño refinado de la marca.

RIMAN continuará invirtiendo en investigación avanzada, desarrollo de productos sostenibles y diseño de marca elevado para ofrecer soluciones de belleza significativas en todo el mundo y reforzar su posición como líder mundial en K-beauty.

Para más información, visite www.riman.com.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa global de belleza y bienestar que redefine K-Beauty a través de ingredientes de herencia Jeju e innovación avanzada. La empresa gestiona verticalmente toda la cadena de valor, desde el cultivo de materias primas hasta el desarrollo de productos, incluida su firma Giant BYoungPool™, una variedad cultivada de Centella asiática de próxima generación protegida por derechos de Protección de Variedades Vegetales (PVP) de 20 años tanto en Corea como en Estados Unidos.

Guiada por su filosofía de ofrecer una diferencia que la gente ama, RIMAN crea soluciones innovadoras y confiables para el cuidado de la piel y el bienestar que permiten a las personas de todo el mundo experimentar su ser más radiante.

