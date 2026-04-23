La empresa matriz de RIMAN anuncia un acuerdo de investigación patrocinada para impulsar el desarrollo del araliadiol mediante la tecnología "órgano en un chip"

SEÚL, Corea del Sur, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ASK Company, la empresa matriz de RIMAN, firmó un acuerdo de investigación patrocinada con el Laboratorio Mitragotri de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard para validar la funcionalidad y la eficacia de su ingrediente patentado, el araliadiol, derivado de Giant BYoungPool™.

El fundador y presidente de RIMAN, Joonghyun Ahn, y el Dr. Jiwon Seo, en el Centro de Ciencia e Ingeniería de Harvard junto al profesor Samir Mitragotri, con motivo del inicio de una colaboración de investigación patrocinada para impulsar el araliadiol mediante la tecnología "órgano en un chip". (PRNewsfoto/RIMAN Inc.)

El araliadiol es un nuevo compuesto activo identificado mediante la tecnología de extracción y purificación patentada por ASK Company a partir de Giant BYoungPool™, el ingrediente tradicional emblemático de RIMAN. Ha demostrado múltiples beneficios biológicos incluso en concentraciones bajas, entre los que se incluyen efectos antiinflamatorios, actividad antioxidante mediante la reducción de especies reactivas de oxígeno y una mejora general de la piel.

Para validar su eficacia, ASK Company ha creado una red de investigación colaborativa con instituciones coreanas de primer nivel. Mediante estudios conjuntos con la Universidad Sungkyunkwan y la Universidad Konkuk, la empresa ha descubierto su mecanismo de acción y ha confirmado sus potentes efectos protectores de las células y su eficacia diferenciada. Además, se ha desarrollado un proceso de producción sintética para el araliadiol puro, lo que respalda su escalabilidad y seguridad como ingrediente cosmético de última generación.

A partir de estos resultados, ASK Company ha iniciado una colaboración de investigación patrocinada con el Laboratorio Mitragotri para profundizar en la comprensión fundamental de la función y la acción del araliadiol. Como parte de esta colaboración, el 13 de abril se celebró una ceremonia formal de firma del acuerdo en el Complejo de Ciencias e Ingeniería de Harvard. El evento contó con la asistencia de Samir Mitragotri, profesor de Bioingeniería y titular de la cátedra Hiller en Harvard, así como el profesor Hansjorg Wyss de Ingeniería inspirada en la Biología en el Wyss Institute; el Sr. Joonghyun Ahn, fundador y presidente; y el Dr. Jiwon Seo, investigador de RIMAN/ASK Company, lo que marcó el lanzamiento oficial de la iniciativa de investigación patrocinada.

La colaboración aprovechará la tecnología "órgano en un chip", una plataforma biomimética que reproduce entornos fisiológicos de seres humanos en microchips, lo que permite comprender las respuestas biológicas. Gracias a este modelo, el equipo de investigación evaluará el araliadiol en lo que respecta a la regeneración de la piel y el crecimiento del cabello mediante la activación de las células foliculares.

El Sr. Joonghyun Ahn, fundador y presidente de RIMAN/ASK Company, declaró: "Esta colaboración en investigación marca un hito importante en nuestra trayectoria de Investigación y Desarrollo (I+D). Nuestro objetivo es validar la eficacia del araliadiol y consolidarlo como un ingrediente funcional en el mercado de la belleza".

ASK Company tiene previsto fortalecer aún más el legado de Giant BYoungPool™ y reforzar su posición como un ingrediente distintivo de origen natural en el sector mundial de la K-Beauty.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa mundial de venta directa de productos de belleza y bienestar que está redefiniendo la K-Beauty mediante ingredientes tradicionales de la isla de Jeju y de una innovación de vanguardia. En su granja inteligente de Jeju, RIMAN gestiona cada etapa, desde el cultivo de la materia prima hasta el desarrollo del producto, incluido su ingrediente estrella, Giant BYoungPool™, un cultivar avanzado de Centella Asiática que recibió una protección de variedad vegetal por 20 años por parte del Servicio Forestal de Corea en julio de 2022 y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en septiembre de 2025.

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FUENTE RIMAN Inc.