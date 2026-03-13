RIMAN donne l'impulsion à la convention 2026 Amérique du Nord

SEOUL, Corée du Sud, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, une société de vente directe qui met l'accent sur les soins de la peau et le bien-être inspirés de la K-beauty, a organisé une convention couronnée de succès à Long Beach, en Californie, du 27 février au 1er mars 2026. Des milliers de distributeurs et de partenaires potentiels du monde entier se sont rassemblés pour cet événement de trois jours, créant une atmosphère vibrante et pleine d'énergie.

2026 RIMAN Convention North America in Long Beach, California

Dès la puissante séance d'ouverture, l'excitation dans la salle était indéniable. Des vagues d'applaudissements, des acclamations et des ovations debout de la part de plus de 3 500 participants ont retenti dans le hall bondé, alors que les dirigeants et les représentants sur le terrain se sont réunis pour célébrer leurs réalisations, partager leurs visions et s'aligner sur l'année à venir. La forte participation et l'engagement enthousiaste ont clairement démontré l'accélération de la dynamique du marché nord-américain.

L'un des points forts de la convention a été l'introduction des produits de soins de la peau ICD Radiansome™100, récemment améliorés. L'accès exclusif de RIMAN à une forme brevetée de production des liposomes, connue sous le nom de Microfluidizer Processor, a permis de développer des formules 100% liposomales, aujourd'hui mises à jour avec une technologie de liposomes flexible et de nouveaux ingrédients brevetés pour une plus grande efficacité. Ce lancement s'est accompagné de la présentation de nouveaux kits d'expérience, qui offrent des versions miniatures des produits clés de RIMAN et permettent de les partager avec les clients potentiels d'une manière totalement nouvelle.

Lorsque les concepts de produits et les points d'amélioration ont été dévoilés, le public a réagi par des applaudissements enthousiastes et une excitation visible. Des explications approfondies en matière d'éducation et de marketing ont encore renforcé la nouveauté et la trajectoire de la marque lors du lancement, et des centaines de participants ont attendu avec impatience le moment d'essayer ces produits par eux-mêmes.

En outre, le Dr Heesik Kim, directeur de la recherche sur les usines cellulaires à l'Institut coréen de recherche en biosciences et biotechnologies, a donné une conférence sur le nouvel ingrédient patrimonial de RIMAN, la chlorelle de l'île de Jeju, une espèce de microalgue exclusive qui présente des avantages considérables pour la santé oculaire et d'autres domaines. Sa session a suscité un vif intérêt, soulignant les fondements scientifiques et le potentiel futur de la chlorelle de Jeju, tout en établissant que ce nouvel ingrédient du patrimoine fait partie intégrante de l'histoire de RIMAN.

Tout au long de la convention, les leaders les plus performants ont pris la parole pour partager des stratégies pratiques, des parcours personnels et des informations exploitables. Chaque session a fait l'objet d'une attention particulière de la part des participants, qui ont écouté attentivement, saisi les points clés et réagi par des applaudissements enthousiastes.

L'échange d'expériences concrètes - du développement d'équipes et de la confiance des clients au développement du leadership - a créé des moments d'apprentissage significatifs et inspirants qui donneront aux participants des moyens d'action longtemps après la clôture de l'événement.

"L'énergie et l'engagement dont chacun fait preuve ici illustrent ce qui fait de RIMAN une véritable communauté sans frontières, nous poussant vers un avenir passionnant", a fait remarquer Youngsu Hwang, Global Chief Sales Officer.

Fondée en 2018 en Corée du Sud, RIMAN est une entreprise mondiale de vente directe de produits de beauté et de bien-être qui redéfinit la K-Beauty grâce à des ingrédients patrimoniaux de l'île de Jeju et à une innovation de pointe. Dans sa ferme intelligente de Jeju, RIMAN gère chaque étape, de la culture des matières premières au développement des produits, y compris son ingrédient signature, Giant BYoungPool™-un cultivar avancé de Centella asiatica qui s'est vu accorder une protection des variétés végétales de 20 ans par le Korea Forest Service en juillet 2022 et le U.S. Department of Agriculture (USDA) en septembre 2025.

Fidèle à sa philosophie de créer une différence que chacun apprécie, RIMAN conçoit des solutions de soins de la peau et de bien-être novatrices et fiables qui aident les individus du monde entier à exprimer leur meilleur éclat.

