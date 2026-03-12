RIMAN bringt Schwung in die 2026 North America Convention

SEOUL, Südkorea, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, ein Direktvertriebsunternehmen, das sich auf K-Beauty und Wellness spezialisiert hat, veranstaltete vom 27. Februar bis zum 1. März 2026 einen erfolgreichen Kongress in Long Beach, Kalifornien. Tausende von Händlern und potenziellen Kunden aus der ganzen Welt kamen zu der dreitägigen Veranstaltung und sorgten für eine lebhafte, energiegeladene Atmosphäre.

2026 RIMAN Convention North America in Long Beach, California

Schon bei der kraftvollen Eröffnungssitzung war die Spannung im Saal unüberhörbar. Wellen von Applaus, Jubel und stehenden Ovationen von über 3500 Teilnehmern hallten durch die vollbesetzte Halle, als Führungskräfte und Vertreter vor Ort zusammenkamen, um Erfolge zu feiern, Visionen auszutauschen und sich für das kommende Jahr auszurichten. Die starke Beteiligung und das enthusiastische Engagement zeigten deutlich die zunehmende Dynamik des nordamerikanischen Marktes.

Ein wichtiger Höhepunkt des Kongresses war die Einführung der neu überarbeiteten ICD Radiansome™100 Hautpflegeprodukte. RIMANs exklusiver Zugang zu einer patentierten Form der Liposomensynthese, bekannt als Microfluidizer Processor, ermöglichte die Entwicklung von 100% liposomalen Formeln, die nun mit flexibler Liposomentechnologie und neuen patentierten Inhaltsstoffen für größere Wirksamkeit aktualisiert wurden. Gleichzeitig mit der Markteinführung wurden die neuen Experience Kits vorgestellt, die Miniaturversionen der wichtigsten RIMAN-Produkte bieten, um sie mit potenziellen Kunden auf ganz neue Weise zu teilen.

Als Produktkonzepte und Verbesserungsmöglichkeiten vorgestellt wurden, reagierte das Publikum mit enthusiastischem Beifall und sichtbarer Aufregung. Gründliche Aufklärung und Marketingerklärungen unterstrichen die Neuheit und den Markencharakter der Markteinführung, und Hunderte von Besuchern warteten sehnsüchtig auf den Moment, diese Produkte selbst zu probieren.

Darüber hinaus hielt Dr. Heesik Kim, Direktor der Cell Factory Research am Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, einen Vortrag über den neuen RIMAN-Inhaltsstoff Jeju Chlorella, eine exklusive Mikroalgenart, die nicht nur für die Augengesundheit von großem Nutzen ist. Sein Vortrag stieß auf großes Interesse, da er die wissenschaftlichen Grundlagen und das Zukunftspotenzial von Jeju Chlorella hervorhob und gleichzeitig diese neue traditionelle Zutat als integralen Bestandteil der RIMAN-Geschichte etablierte.

Während des gesamten Kongresses traten hochkarätige Führungskräfte auf, um praktische Strategien, persönliche Erfahrungen und umsetzbare Erkenntnisse zu vermitteln. Jede Sitzung wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, die Teilnehmer hörten aufmerksam zu, nahmen die wichtigsten Erkenntnisse mit und reagierten mit begeistertem Applaus.

Der Austausch von Erfahrungen aus der Praxis - von der Teamentwicklung über den Aufbau von Kundenvertrauen bis hin zum Wachstum von Führungskräften - schuf sinnvolle und inspirierende Lernmomente, die den Teilnehmern noch lange nach Abschluss der Veranstaltung zugute kommen werden.

"Die Energie und das Engagement, das jeder hier an den Tag legt, sind ein Beispiel dafür, was RIMAN zu einer wahrhaft grenzenlosen Gemeinschaft macht, die uns in eine aufregende Zukunft führt", bemerkte Youngsu Hwang, Global Chief Sales Officer.

Über RIMAN

RIMAN wurde 2018 in Südkorea gegründet und ist ein globales Direktvertriebsunternehmen für Schönheit und Wellness, das K-Beauty durch traditionelle Inhaltsstoffe von der Insel Jeju und bahnbrechende Innovationen neu definiert. In seiner Jeju Smart Farm verwaltet RIMAN jeden Schritt, vom Anbau der Rohstoffe bis zur Produktentwicklung, einschließlich seines Markenzeichens, Giant BYoungPool™ - eine fortschrittliche Centella Asiatica Sorte, die im Juli 2022 vom Korea Forest Service und im September 2025 vom U.S. Department of Agriculture (USDA) für 20 Jahre unter Sortenschutz gestellt wird.

Geleitet von der Philosophie, einen Unterschied zu machen, den die Menschen lieben, entwickelt RIMAN innovative, vertrauenswürdige Hautpflege- und Wellness-Lösungen, die Menschen auf der ganzen Welt dazu befähigen, ihr strahlendstes Selbst zu erleben.

