El JP100 de SANY establece un nuevo récord mundial Guinness™ por el chorro de agua contra incendios más alto del mundo

PEKÍN, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo SANY, fabricante líder de maquinaria de construcción, anunció que su camión de bomberos con chorro de agua aéreo JP100, desarrollado por la propia empresa, estableció un récord mundial Guinness™ por "El chorro de agua más alto de un camión de bomberos (prototipo)" con una altura máxima de chorro de 159,66 metros en la 21.ª Conferencia y Exposición Internacional de Tecnología de Equipos de Protección contra Incendios de China, que concluyó el 16 de octubre. Esta certificación supone un hito histórico para los equipos de rescate de emergencia de SANY y para la lucha contra incendios en edificios de gran altura en todo el mundo.

SANY JP100 rompe el récord del chorro contra incendios más alto del mundo (PRNewsfoto/SANY Group)

Innovación que alcanza nuevos niveles

El modelo JP100, el primer camión de bomberos con chorro de agua aéreo de 5 ejes y brazo de 100 metros del mundo, integra una serie de diseños revolucionarios:

Diseño pionero de brazo que combina seis secciones telescópicas y tres plegables, lo que permite alcanzar una altura operativa de 100 metros.

Bomba centrífuga multietapa de alta y baja presión con un caudal nominal de 50 l/s, que ofrece un alcance máximo de más de 70 metros y un radio operativo superior a 100 metros.

Innovador chasis de cinco ejes, 10 toneladas más ligero y con un eje menos que los modelos comparables, lo que garantiza una maniobrabilidad excepcional.

Sistema de control remoto integrado que permite a un solo operador realizar todas las acciones clave de extinción de incendios, lo que mejora drásticamente la eficiencia de respuesta.

Innovación sin precedentes para necesidades reales

A medida que los edificios urbanos son cada vez más altos, los incendios en rascacielos se han convertido en un desafío mundial. El modelo JP100, que ha batido todos los récords, ofrece una potente solución a esta dificultad.

La altura de chorro sin precedentes de 159,66 metros satisface las necesidades de extinción de incendios de casi todos los rascacielos.

El brazo articulado flexible permite operaciones mediante obstáculos y la extinción de incendios en la parte trasera de edificios residenciales de 20 a 30 pisos, lo que reduce en gran medida las limitaciones del lugar.

Su peso total más liviano, de 54 toneladas, permite una respuesta rápida sin sobrecargas, y su diámetro de giro de 23,7 metros ofrece excelente maniobrabilidad en espacios urbanos complejos.

Este récord no es solo un hito, sino un nuevo comienzo para SANY en el sector de los equipos de rescate de emergencia. Durante años, SANY ha centrado su atención en la innovación, con la inversión de alrededor del 5 % de sus ingresos por ventas en investigación y desarrollo cada año, para generar una fuerza de producto líder y competitividad básica. En su Festival Tecnológico 2025, SANY incluso ofreció más de 600 millones de renminbis en premios para promover ideas audaces y tecnologías de vanguardia que redefinan el sector.

Con el logro récord del JP100, SANY demuestra una vez más que la innovación no conoce límites, y SANY tampoco.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803768/image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5579357/SANY_LOGO_Logo.jpg

FUENTE SANY Group