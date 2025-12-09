SANY y Pony.ai anuncian que su camión pesado autónomo de cuarta generación está listo para su producción en masa

PEKÍN, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SANY Group anunció que la cuarta generación de camiones pesados autónomos, desarrollados de forma conjunta por SANY Heavy Truck y Pony.ai, está a punto de entrar en producción en serie, y que el primer lote estará listo para su comercialización el próximo año. Este hito reforzará el liderazgo mundial de China en el transporte autónomo de mercancías y acelerará la transformación digital, inteligente y baja en carbono del sector logístico.

Avances tecnológicos que impulsan el transporte autónomo y escalable de mercancías

Camión pesado autónomo SANY × Pony.ai de cuarta generación listo para su producción en serie

Como último logro de la profunda integración técnica entre ambas empresas, el nuevo modelo está equipado con una batería de más de 400 kWh. Se espera que cada vehículo reduzca las emisiones anuales de carbono en aproximadamente 60 toneladas, lo que establece un punto de referencia para la transformación baja en carbono en el sector logístico.

En cuanto a seguridad y confiabilidad, el camión adopta el diseño de chasis totalmente redundante de SANY con sistema de conducción por cable, que abarca seis sistemas principales: dirección, frenado, suministro de energía, computación y detección. Ha superado rigurosas pruebas de compatibilidad electromagnética y temperaturas extremas, lo que ha permitido establecer un sistema de protección integral que eleva los estándares de seguridad del transporte autónomo de mercancías en todo el sector.

En cuanto a la eficiencia operativa, la solución de conducción autónoma en convoy "1+4", un camión principal tripulado seguido de cuatro camiones no tripulados, según estimaciones preliminares, puede reducir los costos de transporte por kilómetro en un 29 % y aumentar los beneficios operativos en un 195 %. Esta solución replicable ayudará a la logística a optimizar las operaciones de los puertos inteligentes.

Zhou Wanchun, vicepresidente de SANY Group y director general de Marketing de SANY Heavy Truck, señaló en la ceremonia de firma: "La producción en serie de la cuarta generación de camiones autónomos marca otro hito en la estrategia de digitalización y descarbonización de SANY. Nuestro chasis de conducción por cable totalmente redundante, líder en el sector, ofrece una base de hardware confiable para la conducción autónoma. Gracias a nuestra estrecha colaboración con Pony.ai, estamos acelerando la adopción a gran escala de equipos logísticos inteligentes y logrando avances sin precedentes en la eficiencia operativa".

Desde que formaron su alianza estratégica en 2022, la fortaleza de SANY en el desarrollo de chasis y vehículos con conducción por cable se ha alineado a la perfección con la tecnología líder en conducción autónoma de Pony.ai. Juntas, lograron la primera implementación mundial de "5G + conducción autónoma + electrificación" para camiones pesados, que pasó de ser prototipo a producción en masa.

En colaboración con Sinotrans, los socios han establecido un modelo "vehículo + tecnología + escenario" que define el sector y garantiza una alineación óptima entre la capacidad de producción, la madurez tecnológica y las operaciones en el mundo real.

La producción en masa del modelo autónomo de cuarta generación impulsará a la industria a pasar de operaciones de demostración limitadas a un despliegue comercial a gran escala sin conductor. Gracias a los avances en tecnología, seguridad, bajas emisiones de carbono y viabilidad comercial, SANY, junto con Pony.ai, seguirá acelerando la transformación inteligente y ecológica del sector logístico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840463/Fourth_Generation_SANY___Pony_ai_Autonomous_Heavy_Truck_Ready_for_Mass_Production.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

FUENTE SANY Group