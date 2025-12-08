- SANY y Pony.ai anuncian la preparación para la producción en masa de un camión pesado autónomo de cuarta generación

PEKÍN, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo SANY anunció que el camión pesado autónomo de cuarta generación, codesarrollado por SANY Heavy Truck y Pony.ai, está próximo a entrar en producción en masa, con el primer lote listo para entrar en operación comercial el próximo año. Este hito fortalecerá el liderazgo global de China en el transporte de carga autónomo y acelerará la transformación digital, inteligente y baja en carbono de la industria logística.

Avances tecnológicos que impulsan el transporte de mercancías autónomo escalable

Como último logro de la profunda integración técnica entre ambas compañías, el nuevo modelo está equipado con una batería de más de 400 kWh. Se espera que cada vehículo reduzca las emisiones anuales de carbono en aproximadamente 60 toneladas, estableciendo un referente para la transformación hacia una economía baja en carbono en el sector logístico.

En cuanto a seguridad y fiabilidad, el camión adopta el diseño de chasis totalmente redundante de SANY con sistema de conducción por cable, que abarca seis sistemas principales: dirección, frenado, comunicación, alimentación, informática y detección. Ha superado rigurosas pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) y temperaturas extremas, estableciendo un sistema de protección integral que eleva los estándares de seguridad del transporte de mercancías autónomo en todo el sector.

En cuanto a la eficiencia operativa, la solución de pelotón autónomo "1+4" —un camión líder tripulado seguido de cuatro camiones no tripulados, según estimaciones piloto— puede reducir los costes de flete por kilómetro en un 29 % y aumentar la rentabilidad operativa en un 195%. Esta solución replicable apoyará la logística en la optimización de las operaciones de los puertos inteligentes.

Zhou Wanchun, vicepresidente del Grupo SANY y director general de Marketing de Camiones Pesados de SANY, comentó durante la ceremonia de firma: "La producción en masa del camión autónomo de cuarta generación marca otro hito en la estrategia de digitalización y descarbonización de SANY. Nuestro chasis de conducción por cable totalmente redundante, líder en la industria, proporciona una base de hardware fiable para la conducción autónoma. Gracias a una estrecha colaboración con Pony.ai, estamos acelerando la adopción a gran escala de equipos logísticos inteligentes y logrando mejoras sin precedentes en la eficiencia operativa".

Desde la formación de su alianza estratégica en 2022, la fortaleza de SANY en el desarrollo de chasis y vehículos con tecnología de conducción electrónica se ha alineado a la perfección con la tecnología líder de conducción autónoma de Pony.ai. Juntos, lograron la primera implementación mundial de "5G + conducción autónoma + electrificación" para camiones pesados, pasando de prototipos a la producción en masa.

En colaboración con Sinotrans, los socios han establecido un modelo de "Vehículo + Tecnología + Escenario" que define la industria, garantizando una alineación óptima entre la capacidad de producción, la madurez tecnológica y las operaciones en el mundo real.

La producción en masa del modelo autónomo de cuarta generación impulsará a la industria a pasar de operaciones de demostración limitadas a despliegues comerciales no tripulados a gran escala. Con avances en tecnología, seguridad, rendimiento bajo en carbono y viabilidad comercial, SANY, junto con Pony.ai, continuará acelerando la transformación inteligente y ecológica del sector logístico.

