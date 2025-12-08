SANY et Pony.ai annoncent que le poids lourd autonome de quatrième génération est prêt pour la production en série

PEKIN, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY a annoncé que le poids lourd autonome de quatrième génération développé en collaboration avec SANY Heavy Truck et Pony.ai est presque prêt pour la production en série, le premier lot devant être mis en service commercial l'année prochaine. Cette étape déterminante renforcera le leadership mondial de la Chine dans le domaine du fret autonome et accélérera la transformation numérique, intelligente et à faible émission de carbone du secteur de la logistique.

Fourth-Generation SANY × Pony.ai Autonomous Heavy Truck Ready for Mass Production

Des percées technologiques au service d'un transport de marchandises autonome et évolutif

Dernière réalisation de l'intégration technique approfondie entre les deux entreprises, le nouveau modèle est équipé d'une batterie de plus de 400 kWh. Chaque véhicule devrait permettre de réduire les émissions annuelles de carbone d'environ 60 tonnes, ce qui constitue une référence en matière de transformation à faible émission de carbone dans le secteur de la logistique.

En matière de sécurité et de fiabilité, le camion adopte la conception de châssis à commande électrique entièrement redondant de SANY, qui couvre six systèmes centraux : direction, freinage, communication, alimentation électrique, informatique et détection. Il a passé avec succès des tests rigoureux de compatibilité électromagnétique et de températures extrêmes, établissant ainsi un système de protection complet qui relève les normes de sécurité du transport autonome de marchandises dans l'ensemble du secteur.

En ce qui concerne l'efficacité opérationnelle, la solution de platooning autonome « 1+4 » (un camion de tête avec chauffeur suivi de quatre camions sans chauffeur, selon les estimations des pilotes) peut réduire les coûts de fret par kilomètre de 29 % et augmenter le bénéfice d'exploitation de 195 %. Cette solution reproductible aidera la logistique à optimiser les opérations des ports intelligents.

Zhou Wanchun, vice-président du groupe SANY et Directeur général de SANY Heavy Truck Marketing, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « La production en série du camion autonome de quatrième génération marque une nouvelle étape dans la stratégie de numérisation et de décarbonisation de SANY. Notre châssis à commande électrique entièrement redondant de pointe constitue une base matérielle fiable pour la conduite autonome. Cette étroite collaboration avec Pony.ai nous a permis d'adopter plus rapidement et à grande échelle des équipements logistiques intelligents, et de réaliser des gains sans précédent en termes d'efficacité opérationnelle ».

Depuis leur partenariat stratégique conclu en 2022, la force de SANY en matière de châssis à commande électrique et de développement de véhicules s'est inscrite dans la parfaite lignée de la technologie de pointe en matière de conduite autonome de Pony.ai. Ensemble, ils ont déployé pour la première fois au monde la « 5G + conduite autonome + électrification » pour les poids lourds, passant du prototype à la production en série.

En collaboration avec Sinotrans, les partenaires ont établi un modèle « Véhicule + Technologie + Scénario » qui définit l'industrie et assure un équilibre parfait entre capacité de production, maturité technologique et opérations réelles.

La production en série du modèle autonome de quatrième génération poussera le secteur à passer d'opérations de démonstration limitées à un déploiement commercial sans pilote à grande échelle. Grâce à ses avancées en matière de technologie, de sécurité, de performance à faible émission de carbone et de viabilité commerciale, SANY, en collaboration avec Pony.ai, continuera d'accélérer la transformation intelligente et écologique du secteur de la logistique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2840427/Fourth_Generation_SANY___Pony_ai_Autonomous_Heavy_Truck_Ready_for_Mass_Production.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg