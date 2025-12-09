SANYとPony.ai、第四世代自動運転大型トラックの量産体制整備を発表

北京、2025年12月9日 /PRNewswire/ -- SANY グループ は、SANY Heavy Truck と Pony.ai が共同開発した第4世代自動運転大型トラックが量産段階に近づいており、初回ロットは来年商用運行を開始する予定であると発表した。このマイルストーンは、中国の自動運転貨物分野における世界的リーダーシップを強化し、物流業界のデジタル化、知能化、低炭素化の変革を加速させるものです。

スケーラブルな自動運転貨物輸送を実現する技術的ブレークスルー

Fourth-Generation SANY × Pony.ai Autonomous Heavy Truck Ready for Mass Production

両社の深い技術的統合による最新の成果として、新型モデルには 400kWh を超えるバッテリーパック が搭載されております。車両1台あたり年間約60トンの二酸化炭素排出量の削減が見込まれており、物流業界における低炭素化のベンチマークとなるものです。

安全性と信頼性の面では、このトラックはステアリング、ブレーキ、通信、電源、コンピューティング、センシングの6つのコアシステムにわたる、SANY の完全冗長ドライブ・バイ・ワイヤシャシー設計を採用しております。厳格なEMC試験および極端温度下での試験に合格し、業界全体の自動運転貨物輸送の安全基準を引き上げる包括的な保護システムを確立しました。

運用効率の面では、パイロット試験の試算によると、先頭の有人トラック 1 台が後続の無人トラック 4 台を牽引する「1+4」自動隊列走行ソリューションにより、1km あたりの輸送コストを 29% 削減し、営業利益を 195% 向上させることが可能です。この再現可能なソリューションは、スマート港湾のオペレーション最適化において物流を支援します。

SANY グループ 副総裁兼 SANY Heavy Truck マーケティング総経理の Zhou Wanchun 氏は、調印式で次のように述べました。「第4世代自動運転トラックの量産は、SANY のデジタル化および脱炭素化戦略における新たなマイルストーンを示します。業界をリードする当社の完全冗長化ドライブバイワイヤ・シャシーは、自律運転向けの信頼性の高いハードウェア基盤を提供します。Pony.ai との深い協業を通じて、インテリジェント物流機器の大規模導入を加速し、これまでにない運用効率の向上を実現しています。」

2022 年に戦略的パートナーシップを結んで以来、SANY のドライブ・バイ・ワイヤ・シャシーおよび車両開発における強みは、Pony.ai の先進的な自動運転技術と完全に連携しています。両社は協力して、重機トラックにおける世界初の「5G＋自動運転＋電動化」展開を実現し、プロトタイプから量産体制へと前進しました。

両社はSinotransと協力し、業界を定義する「車両 + テクノロジー + シナリオ」モデルを確立し、生産能力、技術成熟度、実運用の最適な整合性を確保しています。

第4世代自動運転モデルの量産は、業界を限定的な実証運用から大規模な無人商用展開への移行へと導きます。技術、安全性、低炭素性能、事業性における突破口を通じて、SANY は Pony.ai とともに、物流分野のインテリジェントかつグリーンな変革を加速し続けます。

