Segway Powersports amplía la diversión y los límites de la conducción todoterreno en la EICMA 2025

MILÁN, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway, líder mundial en micromovilidad, deportes motorizados y robótica de consumo, presentará su última línea de productos e innovaciones de sistemas que amplían la experiencia de conducción todoterreno con inteligencia de próxima generación a la EICMA 2025 (Exposición Internacional de Motocicletas y Accesorios Powersports), que se realizará del 4 al 9 de noviembre en Fiera Milano.

Con el tema "SHOCKWAVE INCOMING (ONDA DE CHOQUE ENTRANTE), el stand de Segway destaca el lanzamiento del sistema inteligente iFun, una plataforma inteligente que convierte cada viaje fuera de la carretera en una aventura compartida, memorable, y lúdica más allá de conquistar el terreno.

Impulsado por iFun, Segway convierte la conducción todoterreno en una aventura inteligente, conectada y social con funciones que incluyen:

Captura todos los momentos destacados : el reconocimiento de video inteligente de múltiples ángulos graba y recopila automáticamente los mejores momentos en clips que se pueden compartir.

: el reconocimiento de video inteligente de múltiples ángulos graba y recopila automáticamente los mejores momentos en clips que se pueden compartir. Intercomunicador de voz del equipo : manténgase conectado con el chat de voz en tiempo real para tener una coordinación más fluida durante los viajes en grupo.

: manténgase conectado con el chat de voz en tiempo real para tener una coordinación más fluida durante los viajes en grupo. Navegación inteligente y sincronización de datos : rastree rutas, senderos y estadísticas de viaje en cualquier momento y en cualquier lugar.

: rastree rutas, senderos y estadísticas de viaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Conectividad en la nube: sincronice y comparta las experiencias de conducción sin problemas con una comunidad más interactiva.

La familia Segway totalmente mejorada e inteligente está lista para la conquista

En la EICMA 2025, Segway también presenta una nueva línea de productos 2026, que amplía su cartera de vehículos todoterreno con tecnologías y diseños mejorados.

El Super Villain SX20T 4 está diseñado para liberar la potencia y multiplicar la diversión, al destacar el sistema de potencia recientemente ajustado que ofrece un 6 % más de potencia, es decir, más de 250 HP de fuerza bruta. El espacioso diseño de cuatro asientos lleva la emoción a la familia y amigos, mientras que la suspensión de grado de carrera combinada con llantas todoterreno de 35 pulgadas garantiza estabilidad y comodidad en cualquier terreno.

El UT10 Pro HVAC es un verdadero vehículo utilitario todoterreno integral que combina el rendimiento con la practicidad cotidiana, con un tren motriz mejorado con cambio electrónico para un rendimiento más fluido y con mejor respuesta. La cabina totalmente cerrada con sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) proporciona comodidad en todo tipo de clima, mientras que la cabina inteligente y la caja de carga eléctrica lo hacen perfecto tanto para el trabajo diario como para la recreación al aire libre.

El AT10 W Mud es para conquistadores intrépidos, con 1 metro de profundidad de vadeo de agua y 97 caballos de fuerza de potencia para dominar el terreno fangoso. El diseño de cuerpo ancho de 58 pulgadas mejora la estabilidad y el manejo preciso; además, ofrece un largo alcance y una tracción superior.

Desde sistemas inteligentes de vanguardia hasta una cartera de productos en constante expansión, Segway Powersports evoluciona constantemente para satisfacer las demandas de los conductores en diversos terrenos y estilos de vida. Su línea ahora abarca desde vehículos de alto rendimiento para aventuras extremas fuera de la carretera hasta modelos versátiles diseñados para la conducción recreativa y escenarios de vida, que combinan ingeniería avanzada con funciones de conectividad inteligente.

Guiado por su espíritu de marca, "Fear No Place" (Sin miedo a ningún lugar), de cara al futuro, Segway superará los límites de la tecnología e impulsará la innovación que abre nuevas posibilidades para la movilidad inteligente en todo terreno. Ya sea al abordar terrenos desafiantes, explorar nuevos destinos o compartir momentos inolvidables dentro de vibrantes comunidades de conductores, Segway se compromete a hacer que cada viaje no solo sea más inteligente y conectado, sino también más atractivo y divertido para los conductores de todo el mundo.

Únase a Segway en el stand A74, pabellón 18, para disfrutar de la emoción de hacer viajes en la EICMA 2025.

Acerca de Segway

Segway transformó la micromovilidad en 1999 con el revolucionario Personal Transporter, que despertó la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con la misión de "Simplemente moverse", Segway se dedica a simplificar la forma en que se desplazan las personas y las mercancías, aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia general de la vida cotidiana. Durante décadas, Segway ha establecido de forma continua nuevos puntos de referencia en transporte de corta distancia y robótica de consumo, para ampliar constantemente los límites de la innovación. Hoy en día, como líder mundial en soluciones de micromovilidad, las ofertas de Segway han evolucionado mucho más allá de sus orígenes. Desde patinetes eléctricos y go-karts hasta bicicletas eléctricas, vehículos de deportes motorizados y robots personales, Segway es pionera en el futuro de la movilidad con tecnología de vanguardia, ya que ofrece productos innovadores que reafirman la forma en que nos transportamos.

