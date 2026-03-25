Segway Powersports presenta Super Villain en The Mint 400 con el tercer puesto en el podio

MCKINNEY, Texas, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, un innovador mundial en vehículos todoterreno inteligentes y sistemas de conducción conectados, celebró un debut triunfal en la legendaria Mint 400, la icónica carrera en el desierto de Las Vegas y un evento clave en la serie American Off-Road Racing Championship (AORC). Bajo la bandera de Segway Factory Racing, el piloto Jacob Zuccone y su copiloto Samantha Rode pilotaron el Super Villain hasta el tercer puesto en el podio en la altamente competitiva clase UTV Pro Stock Modified, su primera aparición en una competición profesional.

Mint 400 / Segway Super Villain

Reconocida como una de las pruebas más agotadoras en las carreras en el desierto, Mint 400 exige una durabilidad, potencia y precisión excepcionales en medio de un terreno exigente y condiciones impredecibles. El Super Villain estuvo a la altura del desafío, mostrando su potente tren motriz de 235 caballos de fuerza y su transmisión automática de 7 velocidades. Estas características brindaron estabilidad y control inquebrantables tanto en secciones de alta velocidad como en terrenos técnicos, demostrando su valía frente a un campo de competidores experimentados.

Para Segway Powersports, el debut marcó un hito importante. Las carreras sirven como el campo de pruebas definitivo. Competir en uno de los escenarios más importantes de este deporte validó años de ingeniería y desarrollo. El podio en condiciones brutales reflejó el espíritu 'Fear No Place' detrás de la marca, con la máquina y el piloto rindiendo al límite.

Con un podio en su debut con el Mint 400, el Segway Super Villain se ha anunciado como un serio competidor en el mercado de los vehículos side-by-side.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, deportes motorizados y robótica de consumo, conocido por su innovación y productos centrados en el usuario. Segway Powersports se centra específicamente en el diseño y la fabricación de vehículos deportivos motorizados de próxima generación, incluidos vehículos todo terreno, utilitarios side-by-sides, deportivos side-by-sides y vehículos de carretera. Con una visión a largo plazo para el mercado internacional, Segway Powersports tiene numerosos diseños patentados de desarrollo propio, como sistemas de propulsión híbridos, motores de combustión interna, sistemas IOV inteligentes, diseños de vehículos avanzados, etc. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports integra una cadena de suministro superior con sus propias capacidades de fabricación, gestionando el ciclo de vida completo de sus productos, desde I+D y producción hasta ventas y servicio posventa. Guiado por el lema "FEAR NO PLACE", Segway Powersports aspira a convertirse en el proveedor líder mundial de soluciones de movilidad todoterreno.

Para obtener más información, visite https://powersports.segway.com