Segway Powersports presenta el AT10 W MUD en el EICMA 2025

MILÁN, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, innovador mundial en vehículos todoterreno inteligentes y sistemas de conducción conectados, presentó recientemente el AT10 W MUD en EICMA 2025 en Milán. El nuevo ATV está diseñado específicamente para lodo profundo, humedales y senderos forestales, combinando el rendimiento de alto rendimiento con la inteligencia amigable para el conductor para ayudar a los aficionados y profesionales a llegar más lejos en condiciones difíciles con mayor control y confianza.

image_5053593_7626071 1

El LODO AT10 W cuenta con un tren motriz de alto rendimiento de 97 hp que ofrece un empuje fuerte e inmediato, respaldado por una postura amplia para la estabilidad, y 320 mm de distancia al suelo para despejar raíces y repisas. Un cabrestante estándar de 4,500 lb proporciona una extracción confiable cuando un cruce es más profundo de lo esperado. La máquina está configurada para vadear hasta un metro de agua, con enrutamiento de admisión, protección eléctrica y medidas de drenaje que admiten la inmersión repetida en lodo y agua estancada.

Los componentes y accesorios personalizables se pueden adaptar para su uso durante todo el año. Los neumáticos centrados en el barro y la robusta geometría del chasis garantizan la tracción y la compostura para respaldar la experiencia de conducción. Los usuarios también pueden agregar una quitanieves para las operaciones de invierno, así como protección para los bajos de la carrocería, un parachoques trasero y almacenamiento de carga que aumentan la durabilidad y la flexibilidad de la carga para uso de alta frecuencia y trabajo pesado. La disposición de refrigeración optimizada está diseñada para reducir el calor en el ciclista durante los días largos, lo que mejora la comodidad durante el trabajo prolongado o los viajes recreativos.

La inteligencia es una parte fundamental de la experiencia AT10 W MUD y de todos los productos Segway Powersports. Los usuarios pueden conectarse a la aplicación Smart Moving, habilitar la navegación y la comunicación, visualizar el progreso con la guía del mapa todoterreno y emparejar los auriculares de audio Bluetooth o los sistemas de casco para mantenerse en contacto.

El AT10 W MUD es versátil, diseñado para sobresalir en una amplia gama de perfiles de usuario. Los propietarios de tierras y los equipos forestales valoran su entrega de energía confiable y su excepcional flexibilidad de ruta. Los entusiastas del todoterreno de fin de semana pueden disfrutar de un momento divertido con confianza a través del barro profundo y el terreno técnico apretado, donde permanece predecible y compuesto. Para los ciclistas competitivos, el AT10 W MUD está afinado para mantener el impulso a través de las secciones donde la tracción y la visibilidad son más difíciles de mantener.

Junto con el AT10 W MUD, Segway Powersports presentó una amplia línea en EICMA, con ATV, vehículos utilitarios y deportivos de lado a lado, y productos en carretera. La colección refleja el enfoque de la empresa en cuadros de alta resistencia, trenes motrices refinados, dirección asistida electrónica y software centrado en el conductor, lo que subraya la tecnología fundamental de Segway para vehículos deportivos al aire libre y sus productos únicos y de vanguardia.

Acerca de Segway Powersports

Segway transformó la micromovilidad en 1999 con el revolucionario Personal Transporter, que despertó la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con la misión de "Simply Moving", Segway se dedica a simplificar la forma en que se desplazan las personas y las mercancías, aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia general de la vida cotidiana. Durante décadas, Segway ha establecido de forma continua nuevos puntos de referencia en transporte de corta distancia y robótica de consumo, para ampliar constantemente los límites de la innovación. Hoy en día, Segway es pionera en el futuro de la movilidad con tecnología de vanguardia, ya que ofrece productos innovadores que reafirman la forma en que nos transportamos.

Visite https://powersports.segway.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820708/image_5053593_7626071.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820709/1.jpg

FUENTE Segway Powersports